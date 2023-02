Suole per l’outdoor: accordo strategico tra Vibram e Suolificio Negro

Vibram ha stretto un accordo strategico con un'importante azienda italiana per sviluppare nuove tecnologie nella realizzazione di suole destinate a calzature per l'outdoor

L’azienda Vibram, storico marchio produttore di suole ad alte prestazioni per calzature tecniche per l’outdoor, ha stretto un accordo strategico con Suolificio Negro Srl.

L’azienda italiana è tra i principali marchi, a livello nazionale ed internazionale, nella realizzazione di suole a performance complesse e nei processi di assemblaggio dei componenti espansi sulle midsole per prodotti destinati all’outdoor.

Due aziende che sono ancora oggi a conduzione familiare e che, grazie a questa sinergia, potranno sviluppare nuove tecniche e linee di prodotto.

Vibram potrà ora avvalersi di prodotti e di esclusive tecniche industriali che le garantiranno una tecnologia “in house” per la combinazione suola/midsole che sarà utilizzata nella realizzazione dei nuovi articoli a marchio Vibram.

Marco Bramani, amministratore delegato di Vibram, ha dichiarato:

“Volevamo realizzare questo progetto ambizioso da anni: abbiamo sempre desiderato creare suole che trasmettano emozioni, che siano espressione di una continua innovazione”.

“Conosciamo la grande competenza del Suolificio Negro e la sua tecnicità nell’interpretazione del battistrada. Siamo certi che la nostra partnership diventerà l’espressione di un’ulteriore evoluzione, con lo scopo di sviluppare tecnologie e prodotti sempre più performanti, sempre più funzionali e in grado di offrire un grande valore aggiunto al consumatore” ha aggiunto Bramani.

Un accordo che permetterà alle due aziende di sviluppare nuove tecnologie.

Dopo una collaborazione che si è sviluppata negli anni passati, ora i due marchi potranno concertarsi sul comune obiettivo di produrre suole che garantiscano sempre maggiore grip, leggerezza e comfort.

Lucio Negro, amministratore di Suolificio Negro ha dichiarato:

“La partnership con Vibram costituisce il coronamento di un percorso di collaborazione tra le due aziende, che si è consolidato nel corso degli anni. La condivisione del know how, agevolerà notevolmente lo sviluppo di nuovi progetti, per la creazione di suole Vibram ancora più performanti”.