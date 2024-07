In Valle di Susa il gran finale del progetto “Via Francigena for All”: camminata inclusiva da Sant’Ambrogio a Avigliana

Il 7 settembre 2024 si terrà l'evento conclusivo del progetto "Via Francigena for All" in Valle di Susa. Una camminata inclusiva di 9 km da Sant’Ambrogio a Avigliana, aperta a persone con disabilità, organizzata in collaborazione con La Pellegrina Bike Marathon.

Il 7 settembre 2024, la splendida Valle di Susa accoglierà l’evento conclusivo del progetto “Via Francigena for All”.

Questo straordinario evento, che celebra l’inclusività e l’accessibilità nel trekking, è organizzato dalla Regione Piemonte in collaborazione con Visit Piemonte e La Pellegrina Bike Marathon – A.S.D. Guide Discovery Valsusa A.P.S.

Un’iniziativa inclusiva

Il progetto “Via Francigena for All” è stato ideato per rendere accessibile a tutti, inclusi coloro con disabilità, il famoso percorso della Via Francigena.

La Regione Piemonte, insieme a numerosi partner tra cui Turismo Torino e Provincia, l’Associazione Europea Vie Francigene, e il Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Piemonte – Montagna Terapia, ha lavorato instancabilmente per realizzare questa iniziativa.

Dettagli dell’evento

Il programma prevede il ritrovo alle 9:45 a Sant’Ambrogio di Torino, presso Largo Robert Baden Powell, di fronte alla stazione ferroviaria.

La camminata partirà alle 10:00 e si snoderà attraverso un percorso di circa 9 km prevalentemente pianeggiante, con un dislivello di 111 metri, ideale per partecipanti mediamente in forma.

Alle 12:30 è prevista una sosta per il pranzo al sacco alla spiaggia del Lago Grande di Avigliana.

Dopo la pausa, la camminata riprenderà alle 13:30 per concludersi intorno alle 15:30 al Campo del Palio di Avigliana, dove si terrà l’evento di chiusura.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, ma le iscrizioni dovranno pervenire entro il 3 settembre 2024, con un massimo di 100 partecipanti.

Le persone con disabilità sensoriale dovranno essere accompagnate, mentre coloro con disabilità motoria devono comunicare le loro esigenze specifiche per tempo all’email: info.pellegrinabikemarathon@gmail.com.

Su richiesta, sarà disponibile un’interprete in lingua dei segni italiana (LIS).

Un progetto di inclusione e accessibilità

“Via Francigena for All” rappresenta un passo significativo verso l’inclusione nel mondo del trekking, offrendo un’opportunità unica per tutti di godere delle bellezze naturali della Valle di Susa.

_ Per ulteriori dettagli e iscrizioni, visitate la pagina dedicata all’evento