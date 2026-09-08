Adamello Ultra Trail, ultimi giorni per iscriversi alla gara da 170 km

Dal 25 al 27 settembre la dodicesima edizione nel comprensorio Pontedilegno-Tonale. Il marchio di calzature tecniche rinnova la partnership dopo il record di mille partecipanti. Iscrizioni aperte fino al 13 settembre, quando a Vione scattano le Adamello Series con il tricolore Vertical.

Dopo il debutto della partnership nel 2025, l’evento di trail running del comprensorio Pontedilegno-Tonale e il marchio di calzature per il trekking e l’outdoor, parte di Tecnica Group, hanno rinnovato e intensificato la collaborazione anche per il 2026.

La gara, arrivata al dodicesimo atto della sua storia, andrà in scena dal 25 al 27 settembre.

Un partner arrivato in corsa

Nel mondo dello sport vale spesso il detto “squadra che vince non si cambia”, e Adamello Ultra Trail lo applica alla lettera: nell’elenco dei partner spiccano molte realtà che accompagnano l’evento dagli albori o quasi.

Altri legami sono nati lungo il cammino, ma sono cresciuti rapidamente per intensità e fiducia. È il caso di Lowa, brand con oltre cent’anni di esperienza nelle calzature e dal 1993 parte del gruppo italiano Tecnica Group S.p.A.

Il marchio era entrato nell’edizione 2025, quella dei record: oltre mille partecipanti e 34 Paesi rappresentati.

Il successo dell’edizione 2025 – Foto: Davide Ferrari

Nel 2026 sarà di nuovo al fianco degli atleti impegnati sui sentieri dell’Adamello.

Sentieri ruvidi e spesso rocciosi, dove l’esperienza del marchio nella produzione di scarpe da trekking, alpinismo e outdoor diventa un requisito concreto.

Adamello Ultra Trail è una sfida che si distingue per l’altissima richiesta mentale e fisica, e su percorsi di questo tipo un equipaggiamento di qualità incide sulla performance e sul comfort nelle tante ore di gara.

Le parole dei protagonisti

Gian Luca Farinazzo, Head of Sales di Lowa Italia, ha spiegato così la scelta di proseguire:

“Per Lowa la montagna è da sempre il punto di partenza. Rinnovare la nostra collaborazione con Adamello Ultra Trail significa tornare in un ambiente che esprime perfettamente ciò in cui crediamo: passione, resistenza e rispetto per il territorio. Le distanze, i dislivelli e la tecnicità dei percorsi fanno dell’Adamello una sfida vera, dove gli atleti hanno bisogno di poter contare sulle proprie gambe, ma anche sull’attrezzatura che li accompagna”.

Dal versante organizzativo, Paolo Gregorini di Adamello Ultra Trail ASD ha aggiunto:

“Siamo soddisfatti di poter continuare con Lowa, un partner che nella prima edizione si è dimostrato affidabile e di qualità. La nostra filosofia ci porta a continuare le relazioni che fanno crescere l’evento e permettono di migliorarlo, e per questo motivo anche nel 2026 abbiamo voluto fortemente proseguire insieme”.

Il 13 settembre: chiusura iscrizioni e Adamello Series

Domenica 13 settembre è la prima data chiave dell’edizione 2026. Da un lato scadono le iscrizioni per il main event, dall’altro a Vione, in provincia di Brescia, si svolgono le Adamello Series.

Al mattino è in programma l’Adamello Vertical Kilometer, che assegna il campionato italiano assoluto e di categoria Vertical in collaborazione con la federazione italiana di Skyrunning (FISKY).

Accanto alla gara agonistica ci sono la versione non competitiva, il Vertical Slow, e quella riservata ai giovani, il Vertical Junior, valida come prova di Coppa Italia Giovani.

Nel pomeriggio tocca all’Adamello Trail Junior, dedicato a bambini e ragazzi, con percorsi ad anello di lunghezza e difficoltà diverse in base all’età dei partecipanti.

Quattro distanze e i pass per il Tor des Géants

Il main event conferma la formula classica su quattro distanze:

Adamello Ultra Trail da 170 km con 11.500 metri di dislivello positivo, Adamello Trail da 100 km e 6.050 metri, Adamello Half Trail da 60 km e 4.000 metri, damello Short Trail da 35 km e 2.200 metri.

Sempre nel segno dei partner di lunga data, prosegue il rapporto con il circuito TORX eXperience: chi porta a termine la 100 o la 170 km concorre ai 15 PAX per il Tor des Géants 2027, assegnati senza passare dal sorteggio.

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