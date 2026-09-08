Val Pusteria, la montagna a portata di tutti: nasce il programma KronActiv

Escursioni tra rifugi e pascoli, tour in mountain bike, ferrate, passeggiate alle erbe alpine e attività per famiglie: fino al 17 ottobre il Kronplatz Outdoor Center propone KronActive, un calendario che cambia ogni settimana. Bambini fino a 12 anni gratis

Un programma settimanale che cambia di continuo per scoprire il Plan de Corones da prospettive sempre diverse.

Si chiama KronActive ed è il calendario di attività proposto dal Kronplatz Outdoor Center dal 1° giugno al 17 ottobre: escursioni guidate, tour in mountain bike ed e-bike, uscite di downhill, corsi di tecnica MTB, arrampicata alpina e vie ferrate.

Non mancano poi numerose iniziative pensate per le famiglie e a esperienze dedicate al benessere e alle tradizioni locali della Val Pusteria.

Un unico punto di riferimento ai piedi della montagna

Il Kronplatz Outdoor Center si trova ai piedi del Plan de Corones e riunisce in un solo luogo Bike School, guide qualificate, noleggio biciclette, officina e servizi dedicati.

Foto Wanderung Bruneck/GoNuts Comunications

L’idea è offrire un accesso semplice e organizzato alle opportunità outdoor della zona, accompagnando ogni ospite alla scoperta della Val Pusteria con esperienze su misura, guidate da professionisti del territorio.

Da questa impostazione nasce KronActive, che ogni settimana rinnova il proprio calendario per permettere agli ospiti di vivere la montagna in modo attivo e consapevole.

Dalle escursioni tra i rifugi alle ferrate

Il cuore del programma è rappresentato dalle uscite in quota:

escursioni guidate tra pascoli, rifugi e panorami dolomitici,

tour in mountain bike ed e-bike,

sessioni di downhill e corsi di tecnica MTB.

A queste si affiancano i percorsi di arrampicata alpina e le vie ferrate, riservati a chi cerca un contatto più diretto con la roccia.

Non manca una dimensione più lenta.

Le passeggiate dedicate alle erbe alpine, i momenti di benessere ispirati al metodo Kneipp e gli appuntamenti sulle tradizioni locali invitano a rallentare e a riscoprire il rapporto con la natura.

Per le famiglie è previsto Kids & Bike, l’iniziativa che avvicina i più piccoli alla bicicletta.

Attività calibrate su ogni livello di preparazione

Le guide del Kronplatz Outdoor Center progettano ogni attività in modo che possa adattarsi a diversi livelli di esperienza.

Foto: Gianvito Coco/GoNuts Communication

Il programma è pensato tanto per chi si avvicina per la prima volta al mondo outdoor quanto per escursionisti e sportivi già esperti, con l’obiettivo di garantire sicurezza e qualità organizzativa in ogni uscita.

Prenotazioni, tariffe e agevolazioni

Le attività si prenotano online entro le 18.00 del giorno precedente; per le vie ferrate il termine è anticipato alle 17.00.

I possessori della Kronplatz Guest Pass Brunico hanno diritto a tariffe agevolate, mentre i bambini fino ai 12 anni partecipano gratuitamente.

Il calendario aggiornato, la disponibilità delle singole esperienze e la prenotazione sono consultabili sul sito ufficiale del Kronplatz Outdoor Center

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