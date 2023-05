Calabria: ragazza dispersa durante un’escursione in rafting

Una ragazza di 17 anni è ancora dispersa dopo un'escursione in rafting sul fiume Lao, tra i comuni di Laino Borgo e Laino Castello, in Calabria. I tecnici del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco, e i Carabinieri continuano le ricerche

Le ricerche della ragazza di 17 anni, caduta in acqua durante un’escursione in rafting sul fiume Lao in Calabria, continuano senza sosta.

La giovane, proveniente da una scuola della provincia di Reggio Calabria, si trovava in una gita con i compagni di classe quando è caduta a causa della forte corrente del corso d’acqua.

L’intero gruppo di studenti è stato evacuato dopo l’accaduto. Uno dei ragazzi della classe, rimasto ferito, è stato trasportato all’ospedale.

Il Soccorso Alpino della Calabria, insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, è intervenuto immediatamente dopo la segnalazione all’operativo del 118, il 30 maggio.

L’area di ricerca si estende tra i comuni di Laino Borgo e Laino Castello, un’area montuosa attraversata dal fiume Lao.

Nonostante l’impegno delle squadre di soccorso, la ricerca della 17enne è stata sospesa alle ore 23:00 di martedì 30 maggio, per riprendere nella mattinata di oggi mercoledì 31 maggio.

Il CNSAS Calabria e Basilicata, con l’ausilio di una guida rafting locale, continua a cercare la ragazza, con il supporto del nucleo speleo-alpino dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri.

Un elicottero dell’Aeronautica Militare dell’84° CSAR di Gioia del Colle ha eseguito ripetuti sorvoli dell’area.

Nonostante gli sforzi e la massiccia presenza delle forze di soccorso, la ragazza resta ancora dispersa.

“La ricerca della giovane dispersa continuerà finché non verrà ritrovata” ha dichiarato il Soccorso Alpino.

Il CNSAS fa appello a chiunque possa avere informazioni utili a contattare immediatamente le forze dell’ordine.

Tutti gli studenti dell’escursione sono stati messi in salvo, con un ferito che è stato trasportato in ambulanza al più vicino ospedale per ulteriori cure.