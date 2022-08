Sicilia, il 27 agosto passeggiata nei luoghi di Franco Battiato

Una camminata nei luoghi amati da Franco Battiato all'ombra dell'Etna: la casa di Milo, il bar preferito, gli ambienti che hanno ispirato il grande autore siciliano.

Venerdì 27 agosto 2022 Sicilia Gaia organizza una passeggiata unica, un evento da non perdere per chi ama la Sicilia e la musica di Franco Battiato.

L’itinerario tematico andrà alla scoperta dei luoghi amati e scelti dall’autore siciliano, in come musa ispiratrice e luogo del cuore: l’Etna e in particolare il borgo di Milo.

Si partirà dal bar “I cinque tigli”, luogo da lui molto frequentato per poi iniziare il trekking urbano verso C.da Praino per il tanto atteso passaggio a Villa Grazia, la casa di Franco Battiato.

Un luogo magico, sede di tanti videoclips, film, interviste.

Si giungerà poi alla confinante “casetta piccola così” dell’amico Lucio Dalla.

Per chi vorrà proseguire la serata in compagnia sarà possibile cenare con una tipica pizza siciliana.

Informazioni utili

La partenza sarà alle 17,30 da PIiazza Belvedere a Milo, Catania.

Lunghezza percorso: 3 km a/r.

Abbigliamento: zainetto, abbigliamento sportivo a strati, comode scarpe da ginnastica, mascherina, gel igienizzante.

Trasporto: mezzi propri.

Per maggiori informazioani: 3928079089 (whatsapp).

La prenotazione è obbligatoria su Eventbrite.

L’Evento è a numero chiuso e si terrà al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. Quota di partecipazione: € 12.00 (pagamento quota in loco)

Cena opzionale a la carte.