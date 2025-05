Il 10 e 11 maggio, con Cammini Aperti 2025, sarà possibile immergersi nella natura e nella spiritualità in Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio, lungo le antiche vie francescane, benedettine e lauretane: la partecipazione è gratuita ma a numero chiuso, occorre affrettarsi a prenotare

Cammini Aperti 2025, ultimi giorni per prenotare i trekking gratuiti

Si avvicina il week end del 10 e 11 maggio ed è possibile prenotare i posti ancora disponibili per le escursioni dell’edizione 2025 di Cammini Aperti.

Quest’anno, la manifestazione che fa del cammino uno strumento per immergersi nella natura e nella storia dei territori attraversati, assume una veste in particolare in concomitanza con il Giubileo.

I trekking porteranno infatti i partecipanti alla scoperta di alcune delle più suggestive itinerari della spiritualità.

Percorrendo a piedi le vie e i cammini di San Francesco, le vie e i cammini Lauretani e il cammino di San Benedetto, si entrerà in contatto con la storia, la cultura e le tradizioni di alcuni dei più belli angoli d’Italia, in Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Marche.

L’approccio non è quello del turista mordi e fuggi, ma del vero viaggiatore, che cammina per conoscere e accetta – e anzi spera – di tornare dal viaggio, diverso e arricchito dall’esperienza.

Le escursioni sono totalmente gratuite, ma a numero chiuso, per garantire la migliore esperienza nel senso della spiritualità e del contatto con la natura e la storia dei luoghi attraversati, tenendo conto anche delle aperture straordinarie previste per l’occasione per alcuni edifici storici.

Il consiglio è quindi di affrettarsi a prenotare il trekking gratuito, scegliendo tra quelli disponibili, prima che i posti vadano esauriti.

Vediamo 5 tra le più belle escursioni, tra quelle in programma, e tutte le aperture straordinarie, regione per regione.

Umbria, trekking ad anello sul Cammino di San Benedetto

Il 10 maggio si percorrerà un tratto del cammino di San Benedetto, che da Norcia risale verso Cascia, emblematico del tema della sostenibilità: con partenza e arrivo, nel borgo semplice e autentico di Fogliano di Cascia.

Si sale sul Monte Frènfano, con panorama spettacolare su Cascia e le catene montuose della zona, per poi proseguire tra boschi, carrarecce e borghi silenziosi come Manigi e la località della Colonnetta, punto di ristoro con un fontanile.

Un’esperienza di cammino spirituale, in armonia con la natura e pronti a meravigliarsi alla vista di paesaggi unici.

Per abbinare alle gioie dello spirito quelle del palato è prevista l’offerta a tutti i camminatori di un piccolo ristoro pellegrino.

La descrizione dettagliata dell’itinerario

Prenota l’itinerario gratuito

_Tutti i cammini in Umbria

Toscana, alla scoperta delle abbazie benedettine tra foreste millenarie

L’11 maggio si camminerà alla scoperta delle abbazie benedettine lungo le Vie e i Cammini di Francesco, immersi nella meraviglia del Parco delle Foreste Casentinesi.

L’itinerario ad anello si svolgerà Riserva Naturale Statale Biogenetica Badia Prataglia-Lama, un luogo meraviglioso e unico dal punto di vista della tutela della sostenibilità e della biodiversità.

Si parte da Badia Prataglia, borgo sorto attorno a un’antica abbazia benedettina poi passata ai camaldolesi, in un territorio che, secondo la tradizione, fu attraversato, lasciando un segno profondo, da San Francesco.

Una parte del percorso seguirà il tracciato del Sentiero Natura, tra faggi e abeti monumentali, silenzi profondi e luce filtrata dagli alberi.

Un’esperienza per invitare alla riflessione, in armonia con uno dei patrimoni naturali più antichi e meglio conservati d’Italia, coerentemente con lo spirito di Cammini Aperti.

_ Scopri la descrizione dettagliata dell’itinerario

_ Prenota l’escursione gratuita

_ Scopri tutti i cammini in Toscana

Marche, in cammino tra le abbazie e i luoghi di Leopardi

La spiritualità fu un aspetto fondamentale nell’opera e nella vita di Leopardi e questo itinerario in programma il 10 maggio condurrà i visitatori proprio nel cuore delle terre dell’autore di Recanati.

Si camminerà a passo lento tra colline coltivate, partendo dall’Abbazia di San Firmano, tesoro immerso nella quiete rurale di un’area piena di incanto, per proseguire tra vigneti, uliveti, campi e paesaggi che sembrano usciti da un dipinto.

L’arrivo a Recanati, città di Giacomo, arricchirà l’esperienza con una dimensione poetica e culturale unica.

La piazzetta del Sabato del Villaggio e la Biblioteca Leopardi, si apriranno ai viaggiatori, per far respirare un’atmosfera fuori dal tempo, alla fine di un trekking in perfetta armonia tra natura, memoria e letteratura.

Rientro al punto di partenza con un bus navetta.

_ Scopri la descrizione dettagliata dell’itinerario

_ Prenota l’escursione gratuita

_ Scopri tutti i cammini nelle Marche

Emilia-Romagna, le oasi della Valmarecchia sul Cammino di Francesco

Una immersione nella natura incontaminata della Valmarecchia, tra oasi e spiritualità, camminando lungo un tratto iniziale della seconda tappa del Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna.

Si camminerà il 10 maggio da Ponte Verucchio, seguendo la meravigliosa ciclabile che unisce il mare alle colline della Valmarecchia, per poi addentrarsi nei sentieri dell’Oasi di Torriana – Montebello, tra profumate ginestre, orchidee selvatiche e suggestioni botaniche.

Si raggiungerà il santuario della Madonna di Saiano (chiesa giubilare 2025), arroccato su una rupe e da cui si gode un panorama unico, e proseguirà tra campi coltivati, vigneti e boschi fino ai piedi del borgo di Montebello, luogo pervaso di storia e leggende.

Un bel sentiero panoramico riaccompagnerà a valle fino a lambire le rive del fiume Marecchia, riprendendo a Saiano la ciclabile per tornare al punto di partenza.

L’escursione vedrà la presenza dell’Associazione i Cammini di Francesco in Emilia-Romagna, ente di gestione del Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna e di Paola Foddi della community “Ragazze in Gamba” della Rete Nazionale Donne in Cammino.

La descrizione dettagliata dell’itinerario

Prenota l’itinerario gratuito

_Tutti i cammini in Emilia Romagna

Lazio, alla scoperta della Valle Santa Reatina

L’11 maggio si camminerà su un itinerario ad anello sulle orme di Francesco e lungo il Cammino di San Benedetto.

Si parte dal Santuario della Foresta, dove san Francesco scrisse il Cantico delle Creature e visse momenti intensi della sua vita, per poi raggiungere Cantalice, con il suo suggestivo patrimonio legata a San Felice.

Il percorso si conclude nuovamente a La Foresta, offrendo l’occasione di esplorare il complesso religioso e ammirare opere simboliche come la chiesa di San Fabiano, la maiolica della Madonna dell’Uva e il monumento dedicato al Santo di Assisi.

La descrizione dettagliata dell’itinerario

_ Scopri tutti i cammini nel Lazio

Aperture straordinarie per Cammini Aperti 2025

Ricordiamo le aperture straordinarie di cinque gemme nascoste del patrimonio culturale e spirituale italiano, solitamente chiuse al pubblico.

_ EMILIA ROMAGNA: IL CONVENTO FRANCESCANO DI SANT’AGATA FELTRIA: in Emilia-Romagna si trovano alcuni tra i più suggestivi conventi francescani d’Italia, perché il territorio, con le sue Vie e i Cammini di San Francesco, è ricco di storia, spiritualità e tradizioni legate alla figura del Santo.

Sarà proprio uno di questi conventi, quello di Sant’Agata Feltria, ad aprire le proprie porte al pubblico nel corso della manifestazione, per una speciale visita guidata.

_ MARCHE, L’ABBAZIA DI SAN FIRMANO: L’apertura straordinaria nelle Marche porterà alla scoperta di un prezioso monumento sulle Vie e Cammini Lauretani: l’Abbazia di San Firmano.

Divenuto abate, il santo visse in questa chiesa fino alla sua morte, avvenuta nel 992.

L’edificio in stile romanico-bizantino custodisce elementi di pregio come un magnifico affresco del 1400 attribuito a Giacomo da Recanati.

_ TOSCANA, LA PIEVE DI SANT’IPPOLITO: rappresentativa della spiritualità delle Vie e dei Cammini Lauretani, la visita guidata aprirà le porte della Pieve di Sant’Ippolito, la chiesa più antica del paese di Asciano.

La chiesa è di proprietà privata e, grazie ad alcuni lavori di restauro, è stato riportato una luce, che secondo alcuni indizi, potrebbe essere attribuibile alla mano di Raffaello.

Secondo alcune ricostruzioni, infatti, il famoso pittore si sarebbe trovato in Toscana assieme al suo maestro Pinturicchio per affrescare chiese e cappelle in occasione del Giubileo di Mezzo Millennio.

_ UMBRIA, LA CRIPTA DELLA BASILICA DI SAN BENEDETTO – In Umbria si scoprirà un luogo di grande suggestione: la cripta a tre navatelle della Basilica di San Benedetto a Norcia.

È un edificio che risale al XIII secolo e che, secondo la tradizione, sorge dove si trovavano la casa natale di San Benedetto e Santa Scolastica, nati nel 480.

_ LAZIO, IL MUSEO DEL SILENZIO A FARA IN SABINA: Nel Lazio, lungo il Cammino di San Benedetto, l’apertura straordinaria permetterà di visitare il Museo del Silenzio a Fara in Sabina, delle Clarisse Eremite.

Inaugurato nel 2004 il Museo è una realtà decisamente innovativa nel linguaggio e nella struttura poiché ruota attorno al silenzio che sin dal 1673 costituisce il fulcro di questo luogo.

L’iniziativa è finanziata con il Fondo Sviluppo e Coesione, Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero della Cultura, “I cammini religiosi di San Francesco, San Benedetto e Santa Scolastica – Azioni trasversali” di cui è beneficiario il Ministero del Turismo. Con il patrocinio di Enit, Conferenza delle Regioni e Province Autonome e Sport e salute s.p.a.

Informazioni utili

Su questa pagina di Italia.it trovate maggiori informazioni sui cammini

In questa sezione di Italia.it il programma delle iniziative.