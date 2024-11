Molestie sessuali sul Cammino di Santiago: nove donne raccontano le aggressioni subite

Nove pellegrine hanno raccontato al quotidiano britannico Guardian episodi di molestie sessuali subite mentre percorrevano il Cammino di Santiago. Questi episodi, sempre più frequenti negli ultimi anni, sollevano preoccupazioni sulla sicurezza delle donne che percorrono la famosa via di pellegrinaggio

Pellegrine sul Cammino di Santiago denunciano molestie sessuali

Negli ultimi cinque anni, nove donne hanno riferito al quotidiano britannico Guardian di aver subito molestie sessuali mentre percorrevano il Cammino di Santiago, attraversando zone rurali quasi deserte in Spagna, Portogallo e Francia.

Molte di loro hanno dichiarato di aver temuto per la propria vita durante questi episodi.

Sette delle donne intervistate hanno detto di essersi imbattute in uomini che praticavano gesti di autoerotismo davanti a loro, uno di questi le ha persino inseguite attraverso la campagna.

Un’altra pellegrina ha dovuto respingere avances indesiderate e commenti osceni da parte di diversi uomini, mentre una nona donna ha raccontato di un uomo che si è fermato con un furgone invitandola insistentemente a salire.

Questi incidenti si sono verificati principalmente quando le donne camminavano da sole in tratti isolati del Cammino.

Testimonianze allarmanti

Lorena Gaibor, fondatrice di Camigas, un forum online che dal 2015 mette in contatto tra loro le donne che decidono di seguire il cammino, ha dichiarato al Guardian:

“Le segnalazioni sono scioccanti ma non sorprendenti. Le molestie sessuali sono endemiche sul Cammino. Ogni anno riceviamo resoconti di donne che vivono le stesse esperienze”.

Rosie, 25 anni, che ha chiesto di non divulgare il suo cognome, ha raccontato al Guardian di un episodio avvenuto nell’estate del 2024 in Portogallo:

“Stavo attraversando un percorso boschivo quando ho incontrato un uomo senza pantaloni che si masturbava mentre mi guardava. Ho provato a chiamare la polizia locale, ma non ha risposto. È stato terrificante. In quel momento mi sono sentita completamente sola”.

Questo episodio l’ha resa consapevole della sua vulnerabilità come pellegrina solitaria.

Un problema crescente

Nel 2022, oltre 446.000 persone hanno percorso il Cammino di Santiago, di cui il 53% donne, secondo Pedro Blanco, rappresentante del governo centrale spagnolo in Galizia. “Più di 230.000 donne lo hanno fatto lo scorso anno, e molte non hanno esitato a farlo da sole”, ha dichiarato ai giornalisti.

Marie Albert, giornalista, avventuriera e scrittrice femminista, ha sottolineato la mancanza di discussione sui rischi che le pellegrine affrontano: “Questi percorsi sono considerati sicuri per le donne e c’è un tabù nel dire il contrario”.

Nel 2019, durante il suo cammino di 700 km attraverso la Spagna settentrionale, Albert ha documentato numerose aggressioni: “Un uomo ha cercato di baciarmi, un altro si è masturbato davanti a me. Uno mi ha molestato via SMS, un altro mi ha seguita per strada”.

Alcuni dei suoi aggressori erano pellegrini che percorrevano la stessa rotta, alimentando la paura di incontrarli nuovamente.

Un crescente problema di sicurezza

Delle nove donne che hanno parlato con il Guardian, sei hanno denunciato gli incidenti alla polizia. Solo in un caso l’autore è stato individuato e perseguito.

Alcuni episodi hanno fatto notizia negli ultimi anni: nel 2018, una donna venezuelana di 50 anni è stata presumibilmente rapita e violentata da due uomini nel nord-ovest della Spagna.

Lo scorso anno, la polizia spagnola ha arrestato un uomo di 48 anni accusato di aver trattenuto contro la sua volontà una pellegrina tedesca di 24 anni nella sua casa e di averla aggredita sessualmente.

Nel 2019, la polizia portoghese ha arrestato un uomo di 78 anni accusato di aver rapito e tentato di violentare una pellegrina tedesca.