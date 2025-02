Dopo mesi di chiusura, il celebre sentiero delle Cinque Terre riapre il 14 febbraio. Accesso libero per un giorno, poi ingresso su prenotazione e con ticket

Dopo mesi di chiusura forzata, la Via dell’Amore, il celebre sentiero a picco sul mare delle Cinque Terre, riaprirà al pubblico mercoledì 14 febbraio. Per l’occasione, il percorso sarà accessibile gratuitamente e senza prenotazione dalle 7:30 alle 18. L’evento segna un momento significativo per il turismo locale e la valorizzazione del territorio.

Un San Valentino speciale per gli innamorati

La riapertura del suggestivo sentiero avverrà proprio nel giorno di San Valentino, patrono degli innamorati. L’accesso sarà libero per tutta la giornata del 14 febbraio, offrendo ai visitatori l’opportunità di godere nuovamente di uno dei panorami più iconici della Liguria.

A partire dal 15 febbraio, invece, l’ingresso sarà regolato da prenotazione obbligatoria e dal pagamento di un ticket, secondo le modalità stabilite dal Comune di Riomaggiore in accordo con il parco nazionale delle Cinque Terre.

Alle 11 del 14 febbraio, l’assessore regionale alla Difesa del Suolo Giacomo Raul Giampedrone, il sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia e il presidente del parco nazionale delle Cinque Terre Lorenzo Viviani effettueranno un sopralluogo ufficiale sul sentiero.

Interventi per la sicurezza del sentiero

La Via dell’Amore era stata chiusa il 26 ottobre scorso a causa di una frana provocata dal maltempo. L’intervento di messa in sicurezza, gestito dalla struttura commissariale regionale, ha visto il rafforzamento delle misure di protezione già esistenti con l’installazione di una nuova rete d’acciaio ancorata alla falesia nel tratto colpito dal distacco di materiale roccioso.

Per garantire la sicurezza dei visitatori, il protocollo stabilito prevede la chiusura del sentiero in caso di allerta meteo. Le modalità di prenotazione e i dettagli sui costi del ticket d’ingresso saranno comunicati dal Comune di Riomaggiore e dal parco nazionale.

La riapertura della Via dell’Amore rappresenta un segnale positivo per il turismo nelle Cinque Terre, riportando alla fruizione pubblica uno dei percorsi più amati e fotografati al mondo.