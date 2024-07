Cinque Terre, dopo 12 anni riapre la Via dell’Amore: uno degli itinerari più iconici al mondo

La Via dell'Amore riaprirà il 26 luglio dopo due anni e mezzo di lavori di messa in sicurezza da parte della Regione Liguria. Il sentiero, il più iconico e conosciuto delle Cinque Terre, sarà consegnato al Comune di Riomaggiore, pronto ad accogliere turisti e residenti. La cerimonia d'inaugurazione sarà un evento di risonanza internazionale

Il 19 luglio riapre la Via dell’Amore alle Cinque Terre in Liguria

La tanto attesa riapertura della Via dell’Amore è confermata per il 19 luglio, con il completamento dei lavori di messa in sicurezza e ripristino del sentiero da parte della struttura commissariale della Regione Liguria.

Questo celebre percorso, lungo circa 900 metri e affacciato sul mare nel cuore del Parco Nazionale delle Cinque Terre, sarà consegnato al Comune di Riomaggiore, restituendo così un gioiello patrimonio dell’UNESCO a residenti e turisti di tutto il mondo.

Preparativi per l’inaugurazione

Tutti gli enti coinvolti – dal Ministero del Turismo alla Regione Liguria, dalla struttura commissariale al Parco Nazionale delle Cinque Terre, fino alla Provincia della Spezia, al Comune di Riomaggiore, alla Questura e alla Prefettura – stanno collaborando per organizzare l’evento di inaugurazione.

Questo evento, previsto per il 26 luglio, vedrà la partecipazione di autorità locali e nazionali e celebrerà un momento storico per la comunità locale e l’intera Liguria.

Il Commissario ad Acta Giacomo Giampedrone ha dichiarato:

“Stiamo per traguardare un risultato storico per tutta la Liguria e per il Paese intero con la riapertura definitiva della Via dell’Amore, è stato un impegno senza precedenti che ci ha consentito di realizzare, in circa due anni e mezzo, un intervento molto complesso. Abbiamo collaborato con ditte specializzate che non hanno mai sospeso le lavorazioni, neppure durante la pandemia o le festività comandate.”

Alessandro Piana, presidente ad interim, ha aggiunto:

“Sarà un evento di respiro internazionale che restituirà l’assoluta bellezza della Via dell’Amore. Questo risultato è frutto di un grande lavoro di messa in sicurezza, da cui potremo implementare la promozione del territorio, del Parco e di un sentiero patrimonio dell’UNESCO.”

Un evento di portata internazionale

L’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi, Augusto Sartori, ha affermato:

“Come assessorato al Turismo, e con il prezioso ausilio del Ministero del Turismo, stiamo organizzando una cerimonia di riapertura che sarà anche un evento molto spettacolare, con un’eco di caratura internazionale dato che la Via dell’Amore è un luogo iconico conosciuto in tutto il mondo. Sono felice che finalmente la restituiremo nella sua interezza a beneficio non solo dei tantissimi turisti che torneranno a percorrerla ma anche e soprattutto a beneficio degli abitanti di Manarola e Riomaggiore.”

Il completamento dei lavori di messa in sicurezza della Via dell’Amore rappresenta un traguardo importante, ottenuto grazie all’impegno costante delle ditte specializzate coinvolte, che hanno continuato a lavorare senza interruzioni, anche durante la pandemia e le festività comandate.

Questo percorso, lungo circa 900 metri e affacciato sul mare, è stato ripristinato per garantire la sicurezza di tutti coloro che lo percorreranno, residenti e turisti.

Un itinerario celebre finalmente restituito ai visitatori

La riapertura della Via dell’Amore non rappresenta solo un momento di celebrazione per la comunità locale, ma anche un’opportunità per promuovere ulteriormente il territorio delle Cinque Terre, il Parco Nazionale e il sentiero patrimonio dell’UNESCO.

La cerimonia di inaugurazione sarà un evento di respiro internazionale, che sottolinea l’importanza di questo traguardo per la Liguria e per l’intero Paese.

La Via dell’Amore, con il suo scenario mozzafiato e la sua storia unica, è pronta a riaprire i battenti, offrendo a visitatori e locali un’esperienza indimenticabile, nel pieno rispetto della sicurezza e della bellezza che caratterizzano questo angolo straordinario delle Cinque Terre.