Guide ambientali escursionistiche: due nuovi corsi in Liguria

Accademia del Turismo di Lavagna apre le iscrizioni al percorso per diventare guida escursionistica ambientale: 300 ore tra aula ed escursioni sui sentieri del levante ligure, con attestato abilitante riconosciuto da ALFA Liguria

Quattromila chilometri di sentieri, dalle Cinque Terre all’Alta Via, chiedono qualcosa in più della semplice passione.

Accademia del Turismo, ente di formazione professionale attivo nel levante ligure nei settori turismo, accoglienza e ristorazione, presenta due nuove edizioni del corso per Guida Ambientale Escursionistica (GAE): un percorso di 300 ore progettato per formare professionisti autonomi capaci di operare in totale sicurezza in ambiente naturale.

Le domande di iscrizione si possono presentare dal 6 luglio all’8 ottobre 2026. Le selezioni ufficiali si terranno il 12 ottobre 2026 dalle ore 9.00 presso la sede dell’Accademia, a Lavagna.

Cosa impara chi diventa guida ambientale escursionistica

Diventare GAE non significa soltanto amare la natura.

Il percorso mette al centro competenze tecniche precise: topografia e orientamento, gestione del rischio e primo soccorso, conduzione e leadership di gruppi in ambienti naturali.

A queste si affiancano conoscenze scientifiche e culturali per la divulgazione ambientale e strumenti pratici di marketing per avviare la propria attività.

Il programma spazia dalla geologia alla botanica, dalla sicurezza in contesti outdoor alla cartografia, fino all’uso del GPS.

Delle 300 ore complessive, 250 si svolgono in aula e in laboratorio, mentre 50 sono dedicate alla pratica outdoor con escursioni sul territorio ligure: l’Isola Palmaria, le Cinque Terre, Portofino e l’Alta Via.

Un mercato che cambia: dal turismo di massa all’esperienza

L’evoluzione del settore vede il turismo di massa cedere il passo a un modello esperienziale e sostenibile, in cui il visitatore cerca un contatto autentico con la biodiversità e la storia locale.

Una dinamica che genera opportunità occupazionali concrete: cresce la domanda di guide e operatori specializzati, capaci di intercettare un pubblico esigente, attento all’ambiente e desideroso di unicità.

L’obiettivo dichiarato del percorso è formare veri professionisti del territorio e leader della sicurezza, superando la figura del semplice accompagnatore del tempo libero.

Sul punto interviene Chiara Rosatelli, Direttrice di Accademia del Turismo, che in una nota stampa afferma:

“Il viaggiatore oggi è attivo e ricerca pratiche autentiche per avvicinarsi alla cultura e allo stile di vita del posto visitato. Davanti a questo scenario, la figura della Guida Ambientale diventa un vero e proprio operatore economico territoriale, capace di fare la differenza nell’offerta turistica locale”.

Stefano Amoroso, docente e tutor del corso, mette l’accento sul metodo:

“I nostri corsi forniscono le competenze chiave per rendervi Guide uniche sul mercato, insegnandovi ad essere facilitatori di esperienze: con noi si impara ad unire lo studio dell’ambiente e del paesaggio all’arte di raccontarlo, trasformando ogni cammino in un viaggio consapevole attraverso la sostenibilità e la storia profonda dei territori”.

Requisiti, riconoscimento e attestato abilitante

Ogni edizione è aperta a 22 persone maggiorenni, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e di una comprovata conoscenza di una lingua straniera oltre all’italiano.

Sono previsti casi di esenzione o riduzione delle ore di frequenza per chi possiede lauree specifiche o qualifiche pregresse.

Il percorso è ufficialmente riconosciuto da ALFA Liguria.

Al superamento dell’esame finale viene rilasciato l’attestato di qualifica abilitante ai sensi della legge n. 44/1999: un requisito fondamentale per l’iscrizione al Registro di riferimento e per operare legalmente come professionista autonomo o come consulente specializzato per parchi, comuni ed enti locali.

Il corso si rivolge sia a giovani intenzionati a sviluppare competenze specialistiche in geologia, biodiversità e interpretazione ambientale, sia a operatori già attivi nel settore turistico-ambientale che desiderano qualificare la propria offerta e arricchire il proprio profilo professionale.

Costi, iscrizioni e informazioni pratiche

Il costo del corso è di 2.300 euro IVA compresa e comprende gran parte dei trasporti e dei biglietti necessari per le escursioni.

Per i fuorisede sono disponibili soluzioni di alloggio con scontistica riservata presso strutture partner dell’Accademia.

La scheda informativa e il modulo di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale dell’accademia.

Accademia del Turismo è accreditata da Regione Liguria come ente di formazione professionale e di placement lavorativo, con ex allievi che hanno costruito carriere riconosciute in Italia e all’estero.