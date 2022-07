Valanga sulla Marmolada: diversi escursionisti feriti e almeno 4 vittime

Sono in volo diversi elicotteri per prestare i soccorsi alle 15 persone coinvolte nell’incidente. Secondo le autorità sarebbero 7 i feriti e almeno 4 le vittime investite dal ghiaccio crollato

Un grosso blocco di ghiaccio si è staccato sulla cima della Marmolada, sul confine tra Trentino Alto Adige e Veneto e ha investito alcuni escursionisti che si trovavano in quota.

Sarebbero 15 i feriti e almeno 4 le vittime dell’incidente. Il seracco è caduto nei pressi di Punta Rocca, lungo il sentiero per la salita della via normale per raggiungere la vetta, lo riferiscono gli uomini del Soccorso Alpino.

Nelle operazioni di soccorso sono impegnate tutte le stazioni del soccorso alpino della zona e sono in volo almeno 5 elicotteri partiti da Trento, Belluno e Bolzano. Sul posto anche le unità cinofile per individuare eventuali dispersi.

Proprio ieri sulla Marmolada le temperature sulla cima hanno toccato un nuovo record, con 10 gradi registrati sulla cima della montagna. Le temperature elevate rendono possibili ulteriori distacchi di ghiaccio e rendono pericolosi anche gli interventi di soccorso.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, sta raggiungendo Canazei dove è stato allestito un Punto operativo. Lo comunica la Provincia autonoma di Trento.