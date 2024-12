A Cesano Boscone, alle porte di Milano, arriva il nuovo megastore DF Sport Specialist: 2.500 metri quadri dedicati agli appassionati di outdoor, con prodotti per tutte le discipline, aree test e un team di esperti pronti a consigliarti

Cesano Boscone accoglie il nuovo megastore DF Sport Specialist, un punto di riferimento per gli appassionati di sport dell’area metropolitana milanese.

Con una superficie di 2.500 metri quadrati, il negozio inaugura ufficialmente oggi, 20 dicembre, alle ore 17, mentre l’apertura al pubblico è prevista per domani, 21 dicembre.

L’azienda, leader nel settore degli articoli sportivi con 18 punti vendita, consolida così la sua presenza strategica nel capoluogo lombardo.

Un punto di riferimento per gli appassionati di outdoor

Il nuovo punto vendita si distingue per un design moderno e funzionale, ispirato ai più recenti megastore del marchio, come il Palazzo dello Sport di Lissone e la riapertura di Desenzano.

La disposizione degli spazi è pensata per offrire una shopping experience all’avanguardia, con un’ampia esposizione di prodotti dedicati a tutte le principali discipline sportive.

Gli sportivi troveranno aree specializzate per testare i prodotti e ricevere consigli mirati da personale altamente qualificato.

Il negozio di Cesano Boscone non è solo un luogo di acquisto, ma un vero hub per gli amanti dello sport, dove qualità e consulenza esperta si uniscono per garantire un’esperienza completa e personalizzata.

Un investimento sul territorio

L’apertura di Cesano Boscone porta con sé anche nuovi posti di lavoro. Il team iniziale, composto da 26 dipendenti, è destinato a crescere oltre i 30 collaboratori nei prossimi mesi.

Il personale, formato attraverso programmi specifici, rappresenta il fulcro della filosofia aziendale, che pone al centro la soddisfazione del cliente.

“L’apertura del negozio di Cesano Boscone rappresenta un momento significativo per DF Sport Specialist”, ha dichiarato Sergio Longoni, fondatore dell’azienda. “Questo nuovo punto vendita non è solo un passo in avanti nella nostra espansione, ma anche un’ulteriore dimostrazione del nostro impegno nel fornire ai clienti un servizio eccellente e un’offerta autentica di articoli sportivi.”

Grazie a un assortimento che copre tutte le discipline sportive e a una rete di 18 punti vendita, DF Sport Specialist si conferma un riferimento per chi cerca qualità e passione.

La vicinanza con il consolidato punto vendita di Via Palmanova rafforza ulteriormente la presenza del marchio a Milano, offrendo un’esperienza di shopping accessibile e innovativa.