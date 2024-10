Trentino, DiVin Ottobre: ecco 10 appuntamenti imperdibili della rassegna autunnale tra trekking e sapori

Dal 4 al 6 ottobre, la rassegna DiVin Ottobre offre una serie di appuntamenti enogastronomici e culturali tra Vallagarina, Piana Rotaliana, Valsugana, Valle dei Laghi e Garda.

Il bramito del cervo sul Baldo

Si parte venerdì 4 ottobre, alle 19:00, con Il bramito del cervo sul Baldo a Brentonico.

L’evento prevede un menù completo al Ristorante Maso Palù, disponibile anche in versione vegetariana.

A seguire, una passeggiata nel bosco per vivere l’esperienza unica di ascoltare il richiamo dei cervi innamorati. La quota di partecipazione è di 35 euro per adulti e 17 euro per bambini, con menù dedicato.

Prenotazioni presso ApT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo.

Marzemino in festa a isera

Sabato 5 ottobre, la Vallagarina ospita Marzemino in festa a Isera.

Dalle 14:30 alle 23:00, laboratori culinari per bambini, visite in trenino alla Tenuta Fojaneghe con degustazione dei vini della famiglia Bossi Fedrigotti, musica e cena in piazza con polenta concia, Marzemino di Cantina d’Isera e il brobrusà di Locanda delle Tre Chiavi.

Informazioni presso ApT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo.

Escursioni tra masi, vigneti e contrade

Sia sabato che domenica, due interessanti proposte di escursioni in Vallagarina.

Tra masi, vigneti e contrade ad Ala prevede un itinerario da percorrere a piedi o in bici, dalle 10:00 alle 16:00, per scoprire in autonomia il territorio e la sua cultura contadina.

Partenza dall‘Azienda La Cadalora, con consegna di una bottiglia di vino, grissini di Panificio Moderno e formaggi di Caseificio Sociale di Sabbionara ad ogni coppia di partecipanti. Quota di partecipazione: 20 euro a persona. Prenotazioni presso l’azienda.

A Terragnolo, tra trekking e sapori offre un’escursione nel caratteristico paesaggio della vallata del Leno, tra campi di grano saraceno e muretti a secco.

Il finale di gusto è proposto da Osteria 33 con una merenda-aperitivo a base di Fanzelto, prodotti di Salumeria Belli, formaggi di Caseificio Sociale di Sabbionara e un calice di vino di Albino Armani – Viticoltori dal 1607.

Dalle 15:30 alle 18:30. Quota di partecipazione: 12 euro.

Vigneti d’autunno in Piana Rotaliana

Spostandosi in Piana Rotaliana, sabato 5 ottobre alle 10:30 e alle 14:30, Maso Poli a Pressano di Lavis propone Vigneti d’autunno: una camminata tra i vigneti immersi nei colori del foliage, con degustazione finale sulla terrazza panoramica con vista sulla Valle dell’Adige.

In abbinamento, prodotti di Arturo Paoli Specialità Alimentari e Panificio Moderno.

Quota di partecipazione: 25 euro per adulti, 17 euro per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, gratuito sotto i 6 anni. Prenotazioni presso Maso Poli.

Gin&ginepri a mezzolombardo

Domenica 6 ottobre, imperdibile l’evento Gin&Ginepri alla Floricoltura Roncador di Mezzolombardo.

Dalle 14:00 alle 19:00, l’esperto di miscelazione Walter Bonaventura guiderà i partecipanti alla scoperta dei produttori artigianali di gin, tra cui Distilleria Bertagnolli, Distilleria Francesco Poli e Distilleria Pisoni, con degustazioni dedicate.

Quota di partecipazione: 15 euro, comprensiva di degustazione dei gin presenti e di un cocktail a scelta.

Divin teroldego da endrizzi

Sempre in zona, Divin Teroldego presso Endrizzi a San Michele all’Adige offre una degustazione immersiva nel Teroldego Rotaliano. P

artendo dalla versione rosata estiva, si prosegue con le altre tipologie, accompagnate da formaggi di Caseificio Presanella e mele La Trentina. Alle 11:00 e alle 15:00, la degustazione è preceduta da una visita guidata.

Quota di partecipazione: 35 euro con visita, 25 euro senza visita. Prenotazioni direttamente presso l’azienda.

100% nosiola in valle dei laghi

Per gli amanti del Nosiola, unico bianco autoctono trentino, Cantina Toblino a Sarche di Madruzzo propone, sia sabato che domenica dalle 15:00 alle 16:00, 100% Nosiola presso l’Hosteria Toblino.

Una degustazione di quattro espressioni diverse di questa varietà, in abbinamento a un tagliere di salumi e formaggi locali e un assaggio di olio extravergine di oliva del Garda Trentino di Agraria Riva del Garda.

Quota di partecipazione: 30 euro a persona. Prenotazioni presso Hosteria Toblino.

Festival del pesce di acqua dolce in alto garda

Per tutto il fine settimana, il Festival del Pesce di Acqua Dolce anima l’Alto Garda tra Riva, Arco e Nago-Torbole.

Numerose iniziative per scoprire il sapore e la versatilità di questo ingrediente, come l’aperitivo gourmet Creek Chic, il pranzo in piazza a Torbole o la cena a più mani Fizz & Fish presso il Monastero Arx Vivendi.

In collaborazione con Agraria Riva del Garda, ASTRO – Associazione Troticoltori Trentini e Azienda Agricola Troticultura Armanini.

Info e prenotazioni presso ApT Garda Trentino.

Festa della zucca a pergine valsugana

Dedicata alla regina dell’autunno, la Festa della Zucca di Pergine Valsugana si svolge da venerdì a domenica al Parco Tre Castagni.

Momenti creativi per bambini e adulti, mostre a tema, dimostrazioni di antichi mestieri, artigianato e degustazioni gastronomiche, grazie anche alla partecipazione di Cooperativa Castanicoltori Trentino Alto Adige, Cenci Trentino, Terre del Lagorai e Ristorante Innesti. Info e prenotazioni presso ApT Valsugana.

La rassegna DiVin Ottobre è organizzata dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino con il sostegno della Regione Trentino-Alto Adige e de La Trentina.

_ Per informazioni e prenotazioni: Tastetrentino.it/DiVinOttobre