Donna trovata morta sulle montagne dell’Alto Adige: il corpo era in un sacco a pelo su un prato

Il corpo senza vita di una donna di 56 anni originario di Merano è stato trovato su un prato alpino nei pressi del Giogo di Meltina, sopra Bolzano, a 1750 metri di quota.

Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 16 arile, quando alcune persone che stavano facendo un escursione hanno visto il sacco a pelo abbandonato sul prato.

Quando gli escursionisti si sono avvicinati hanno trovato dentro il sacco a pelo il corpo della donna e hanno immediatamente allertato le autorità.

Sul posto è intervenuto il personale del soccorso alpino e della Guardia di finanza, la salma è stata recuperata con l’ausilio di un elicottero di Aiut Alpin Dolomites.

Il medico d’urgenza ha solo potuto constatare il decesso.

Le autorità sono al lavoro per far luce sulla vicenda e individuare le cause del decesso