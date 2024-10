Arrivano i mercatini di natale a Merano! Un viaggio tra tradizioni, sapori e magia per tutta la famiglia

Dal 29 novembre al 6 gennaio, Merano si trasforma in un incantevole villaggio natalizio con i suoi Mercatini di Natale. Le casette lungo il fiume Passirio offrono artigianato altoatesino, specialità gastronomiche e attività per grandi e piccini. Non mancano le tradizioni come la visita di San Nicolò e i Krampus ed eventi esclusivi in piazza della Rena.

I Mercatini di Natale di Merano dal 29 novembre al 6 gennaio

Il Natale a Merano è un abbraccio tra tradizioni alpine, sapori intensi e un’atmosfera magica che conquista grandi e piccini.

Dal 29 novembre (con inaugurazione la sera precedente) al 6 gennaio, la città si anima con i suoi celebri Mercatini di Natale, specchio della cultura locale e della vivacità dell’Avvento.

Un’atmosfera incantata tra le Alpi

Situati lungo il fiume Passirio e la Passeggiata che lo costeggia, i Mercatini di Merano offrono uno scenario unico, incorniciato dalle vette alpine.

Le casette in legno ospitano pezzi significativi dell’artigianato altoatesino, dalle decorazioni natalizie agli oggetti in legno intagliato, passando per prodotti tessili e ceramiche locali.

La gastronomia è protagonista con una vasta selezione di piatti tipici. Si possono gustare il Brezel, pane a forma di anello annodato con crosta dorata, lo speck, ambasciatore gastronomico del Sudtirolo, e birre artigianali locali.

Molti prodotti sono biologici e a chilometro zero, esaltando i sapori del territorio.

Relax alle Terme di Merano

Per chi cerca momenti di relax, le Terme di Merano offrono un’oasi di benessere nel cuore della città.

Piscine termali, saune e trattamenti a base di prodotti locali permettono di rigenerarsi dopo una giornata trascorsa tra le casette dei Mercatini.

San Nicolò e i Krampus: tradizioni antiche

Attenzione ai campanacci che risuonano tra le strade: arrivano i Krampus!

Queste figure del folclore alpino, spaventose e vivaci, accompagnano San Nicolò durante alcune giornate dei Mercatini.

Mentre il santo dalla lunga barba bianca dona dolci ai bambini buoni, i Krampus si divertono a spaventare i passanti.

Un’usanza antica, nata dai contadini che, per scacciare demoni e spiriti durante le lunghe notti invernali, indossavano maschere di legno e campanacci.

Classe e gusto in piazza della Rena

Piazza della Rena ospita il Villaggio Natalizio, una propaggine elegante dei Mercatini.

All’interno di un grande chalet, si possono degustare piatti caldi firmati da uno chef stellato, serviti tutto il giorno e, su prenotazione, anche la sera ai tavoli.

La piazza, circondata da edifici storici come palazzo Esplanade, il convento delle Dame Inglesi e Castel Kallmünz, accoglie inoltre casette aggiuntive, laboratori per adulti e degustazioni guidate di gin e cioccolata.

Attività per i più piccoli: il “fai da te” natalizio

I bambini trovano un mondo incantato nella Casetta di Goldy, dove possono partecipare a laboratori creativi pensati per loro.

Dalla creazione di gioielli e decorazioni natalizie ai giochi da tavolo, fino alla realizzazione di cappelli per Capodanno e proiezioni dei classici Disney.

Altri laboratori, anche fuori dai Mercatini, permettono ai più giovani di imparare a cucinare biscotti e scoprire nuove attività.

Un viaggio tra tradizione e novità

Passo dopo passo, i visitatori possono scoprire l’originalità dei prodotti offerti nelle casette: artigianato, prodotti contadini dell’Alto Adige e molto altro.

L’atmosfera natalizia di Merano è un’esperienza unica, che unisce tradizione, cultura e divertimento in un contesto alpino mozzafiato.

