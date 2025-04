Droni sull’Everest: come la tecnologia sta rivoluzionando il lavoro degli sherpa

Per la prima volta, i droni supportano gli sherpa nella pericolosa traversata del Khumbu Icefall, trasportando carichi e rifiuti in alta quota. Un'innovazione che migliora la sicurezza e riduce l'impatto ambientale delle spedizioni sull'Everest

Nel cuore della stagione primaverile 2025, una rivoluzione silenziosa sta prendendo forma sulle pendici dell’Everest.

Per la prima volta, i droni vengono impiegati per assistere gli sherpa nella pericolosa traversata del Khumbu Icefall, un labirinto di ghiaccio instabile che separa il campo base dal campo 1.​

La società nepalese Airlift Technology, guidata dall’ingegnere aeronautico Raj Bikram Maharjan, ha introdotto i droni DJI FlyCart 30 per trasportare carichi fino a 30 kg, inclusi bombole di ossigeno, scale e corde necessarie per attrezzare il percorso attraverso l’Icefall.

Questa innovazione consente agli sherpa, noti come “Icefall Doctors”, di concentrarsi sulla ricerca del percorso più sicuro senza dover trasportare pesanti carichi sulle spalle.​

“Questi droni possono sollevare 30 kg, fornendo tutto ciò di cui gli Icefall Doctors hanno bisogno per sistemare il Khumbu Icefall,” ha spiegato alla stampa Maharjan. “In questo modo, gli sherpa possono salire senza carichi sulle spalle e concentrarsi sulla ricerca del percorso migliore verso il Campo 2.”​

Pulizia in alta quota: droni contro l’inquinamento​

Oltre al supporto logistico, i droni stanno giocando un ruolo cruciale nella gestione dei rifiuti sull’Everest.

La Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC) ha iniziato a utilizzare i droni per trasportare sacchi di immondizia raccolti nei campi alti fino al Campo Base, riducendo il numero di traversate pericolose attraverso l’Icefall.​

“I droni voleranno su e giù fino al Campo 1, consegnando i rifiuti al Campo Base,” ha dichiarato Maharjan.​

Questa iniziativa è particolarmente significativa considerando che, solo nella primavera del 2024, sono state raccolte 85 tonnellate di rifiuti, tra cui bombole di ossigeno, imballaggi alimentari e rifiuti umani.​

Droni vs. elicotteri: efficienza e sostenibilità​

Tradizionalmente, gli elicotteri sono stati utilizzati per il trasporto di materiali tra Kathmandu e il Campo Base, ma il loro uso è limitato per motivi di sicurezza e impatto ambientale. I droni offrono un’alternativa più economica e meno inquinante.​

“Rispetto agli elicotteri, i droni sono incredibilmente efficienti in termini di costi e carburante,” ha affermato Maharjan. “Sono meno rumorosi.”​

Attualmente, le batterie dei droni vengono caricate con generatori diesel al Campo Base, ma Airlift Technology sta esplorando fonti di energia alternative come il solare e mini generatori idroelettrici per eliminare la dipendenza dai combustibili fossili.​

L’uso dei droni potrebbe estendersi anche al recupero di corpi in alta quota, una pratica pericolosa per gli sherpa. Maharjan ha espresso l’intenzione di utilizzare i droni per queste operazioni, se richiesto dalle famiglie.​

“Stiamo pianificando di riportare giù i corpi se le famiglie lo richiedono,” ha rivelato Maharjan.​

Nonostante le preoccupazioni iniziali riguardo alla possibile perdita di posti di lavoro, molti sherpa hanno accolto positivamente l’introduzione dei droni, vedendoli come un’opportunità per concentrarsi su compiti più sicuri e specializzati.​

“Ci aspettavamo proteste, ma gli sherpa erano felici,” ha ricordato Maharjan. “Vogliono concentrarsi sull’accompagnare i clienti, non sul trasportare carichi attraverso l’Icefall.”​

Con l’implementazione di questa tecnologia, l’Everest potrebbe diventare un esempio di come l’innovazione possa migliorare la sicurezza e la sostenibilità nelle spedizioni in alta montagna.​