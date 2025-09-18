Strade Maestre: parte il secondo anno scolastico lungo la Via Francigena

Ha preso ufficialmente il via lunedì 15 settembre 2025, dal Colle Gran San Bernardo, il secondo anno scolastico itinerante del progetto Strade Maestre, promosso dalla cooperativa sociale CamminaMenti e sostenuto dal Club Alpino Italiano (main partner) e dall’Aigae – Associazione italiana guide ambientali escursionistiche.
La partenza è avvenuta al confine tra Italia e Svizzera, in uno dei tratti più suggestivi della Via Francigena, dove i ragazzi, provenienti da diverse regioni italiane, hanno iniziato un percorso formativo a piedi che si snoderà per oltre 1.000 chilometri.
Dopo il saluto alle famiglie e il primo pernottamento all’Hospice du Grand-Saint-Bernard, la carovana composta da circa venti persone tra giovani e adulti ha fatto tappa a Echevennoz e poi ad Aosta, dove attualmente è ospite della parrocchia di Saint-Martin-de-Corléans.
Nel capoluogo valdostano, oggi pomeriggio una delegazione del gruppo sarà ricevuta dal sindaco Gianni Nuti, presso il Comune di Aosta, che ha concesso il patrocinio al progetto.
La settimana inaugurale è ricca di appuntamenti formativi e culturali:
Un’offerta educativa multidisciplinare che coniuga educazione ambientale, esperienza diretta e crescita personale attraverso il cammino.
Nelle prossime giornate la carovana proseguirà lungo la Francigena, toccando le località di Chatillon, Verrès e Pont-Saint-Martin, per poi entrare in Piemonte, dove sarà accolta dal Comune di Vidracco e dalle comunità di Damanhur.
Mercoledì 1 ottobre alle ore 10:30, presso la Sala degli Stemmi del museo nazionale della montagna del Cai a Torino, si terrà un incontro aperto al pubblico e alla stampa. L’occasione servirà per presentare ufficialmente l’intero itinerario del nuovo anno scolastico 2025-26.
Interverranno le guide-insegnanti, i giovani partecipanti, i rappresentanti dei partner e i promotori del progetto, per raccontare obiettivi, esperienze e visioni future di un’iniziativa che sta rivoluzionando il modo di fare scuola.