Walking Francigena Ultramarathon 2025: date, percorsi e iscrizioni

Dall’anima medievale di Siena fino ai confini del Lazio, passando per borghi, terme e paesaggi Patrimonio Unesco: torna l’11 e 12 ottobre 2025 la Walking Francigena Ultramarathon, l’evento che celebra il cammino lungo uno dei tratti più suggestivi della Via Francigena

Dalla nobiltà medievale di Siena alle atmosfere selvagge di Acquapendente: l’11 e 12 ottobre 2025 torna la Walking Francigena Ultramarathon, l’evento di trekking non competitivo che trasforma la storica Via Francigena in un’esperienza a misura di ogni camminatore.

Nove percorsi, dai 20 ai 130 km, per vivere la bellezza di camminare a ritmo lento tra Toscana e Lazio, immersi in paesaggi Patrimonio dell’Umanità e borghi fuori dal tempo.

Dal cuore di Siena ai confini del Lazio: cammina, conosci, condividi

La Walking Francigena Ultramarathon 2025 non è solo un evento sportivo: è un pellegrinaggio laico che unisce resistenza e contemplazione, natura e storia, fatica e meraviglia.

Ogni passo è un modo per abitare il paesaggio, che si svela in tutta la sua bellezza solo a chi lo percorre con lentezza: tra colline morbide, pievi solitarie, filari di cipressi e vapori termali.

Il tracciato attraversa Val d’Arbia e Val d’Orcia, toccando luoghi simbolici come Bagno Vignoni, San Quirico d’Orcia, Radicofani e la Riserva Naturale del Monte Rufeno, fino all’arrivo ad Acquapendente, al confine tra Toscana, Umbria e Lazio.

Nove percorsi per ogni livello: dal trekking esperto alla passeggiata consapevole

La grande novità dell’edizione 2025 è l’ampliamento dell’offerta con nove percorsi distinti, pensati per diversi livelli di esperienza

La Grande Sfida – 130 km | Siena → Acquapendente: Il percorso completo, su due giorni con tratti notturni, pensato per camminatori esperti. Si parte sabato 11 ottobre alle ore 10:00 da Siena.

La Sfida Unica – 95 km | Buonconvento → Acquapendente: Un’unica tirata intensa, con partenza sabato alle 14:30 da Buonconvento e arrivo domenica.

Sotto le stelle – 70 km | San Quirico d’Orcia → Acquapendente: Un cammino notturno per chi vuole vivere l’esperienza tra silenzio, buio e albe spettacolari. Partenza sabato alle 21:00.

Una giornata avventurosa – 60 km | Siena → San Quirico: Tutto diurno, partenza sabato alle 10:00 da Siena. Un itinerario completo tra natura e borghi.

La Variante – 45 km | Abbadia San Salvatore → Acquapendente: Percorso intermedio e meno battuto, con partenza domenica ore 8:15.

Domenicale tra natura e storia – 35 km | Radicofani → Acquapendente: Ideale per chi cerca un’esperienza significativa ma meno impegnativa. Partenza domenica ore 9:00.

Il sabato gentile – 35 km | Siena → Buonconvento: Una passeggiata intensa ma accessibile nella dolcezza della Val d’Arbia. Partenza sabato ore 10:00.

La Pomeridiana – 25 km | Buonconvento → San Quirico: Un cammino tra pomeriggio e tramonto. Partenza sabato ore 14:30.

La Tratta per tutti – 20 km | Siena → Cuna: Percorso per principianti e famiglie. Partenza sabato ore 10:00.

Un’iniziativa corale: il sostegno dei territori

La manifestazione è organizzata dall’Asd Gts Outdoor, con il patrocinio dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, della Regione Toscana, dei Comuni di Siena, Monteroni d’Arbia, Buonconvento, San Quirico d’Orcia, Radicofani, Abbadia San Salvatore, San Casciano dei Bagni, Acquapendente e in collaborazione con DMO Terre di Siena ETS.

Il programma si sviluppa su due giornate, sabato 11 e domenica 12 ottobre, con partenze scaglionate nei diversi Comuni lungo il tracciato.

Le tratte più lunghe prevedono anche percorsi in notturna, con punti di ristoro, assistenza e segnaletica lungo tutto il cammino.

Non sono previsti premi, perché la vera ricompensa è l’esperienza: ogni tappa è pensata per immergere i partecipanti nel paesaggio e offrire una connessione profonda con il territorio.

Dai borghi agricoli di Gallina e Celle sul Rigo fino al respiro solenne della Cattedrale del Santo Sepolcro di Acquapendente, ogni tratto è un viaggio dentro l’Italia più autentica.