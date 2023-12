Due escursionisti dispersi nelle alpi cuneesi: ricerche difficili a causa del mal tempo

Due escursionisti risultano dispersi da domenica 3 dicembre nei pressi dei Bagni di Vinadio, nella montagne in provincia di Cuneo. Nonostante le difficili condizioni meteorologiche per le forti nevicate, il Soccorso Alpino è impegnato in un'operazione di ricerca su larga scala utilizzando squadre di terra e unità cinofile

Nelle alpi cuneesi, nell’area sopra l’area di Bagni di Vinadio, sono in corso da ieri delle difficili operazioni di ricerca per individuare due escursionisti dispersi da domenica 3 dicembre.

La coppia era partita per un escursione in giornata ma non ha fatto rientro a casa, i familiari hanno così deciso di allertare il numero unico di emergenza 112 intorno alle 21:00 di domenica sera.

Lunedì 4 dicembre i Carabinieri hanno localizzato l’auto della coppia parcheggiata in borgata San Bernolfo, sotto la località Bagni di Vinadio.

A quel punto le autorità hanno dato il via a un’operazione di ricerca su larga scala, guidata dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, con il supporto della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco.

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, che hanno visto un peggioramento delle precipitazioni nevose su tutta l’area, le squadre a terra, comprese unità cinofile molecolari, si sono attivate per individuare l’itinerario seguito dagli escursionisti.

La neve caduta abbondante ha reso però difficoltoso il lavoro dei cani del Soccorso alpino.

Le ricerche si sono concentrare su tre percorsi in quota verso il Monte Laroussa, i Laghi Lausfer e la Rocca di San Bernolfo.

Le ricerche sono proseguite per tutta la giornata di lunedì 4 dicembre, ma le squadre di soccorso non hanno trovato tracce dei dispersi.

Nel pomeriggio le operazioni di ricerca si sono estese verso il sentiero dal Rifugio del Laus al passo di Collalunga, situato in territorio francese.

Le ricerche sono particolarmente complicate a causa dell’impossibilità di utilizzare elicotteri a causa delle condizioni meteo avverso, limitando così la capacità di perlustrazione.

Martedì 5 dicembre, le operazioni sono riprese all’alba e si sono concentrate nella zona di Collalunga, a oltre 2500 metri di quota.

Una squadra è partita a piedi e si attende il supporto degli elicotteri, ancora bloccati a terra per la nebbia. Le condizioni meteo dovrebbero però migliorare nel corso della giornata, permettendo il sorvolo dell’area.

La Guardia di Finanza intanto sta inviando sul posto un elicottero dotato della tecnologia Imsi Catcher, che consente di rilevare la presenza di un telefono cellulare anche in assenza di segnale.

Questo strumento potrebbe essere cruciale per localizzare i dispersi in un’area così vasta e impervia.