Olive harvest - Picking olives

Domenica 27 ottobre 2024, la Liguria ospiterà l'ottava edizione della Camminata tra gli Olivi, un eventi per sensibilizzare sull'abbandono dell'olivicoltura e promuovere una proposta di legge per contrastare il fenomeno. In 15 città liguri si potrà partecipare a trekking, degustazioni, visite ai frantoi e raccolta delle olive

La Liguria protagonista dell’ottava edizione

Domenica 27 ottobre 2024, la Liguria sarà al centro dell’ottava edizione della Camminata tra gli Olivi, un evento nazionale promosso dall’Associazione Città dell’Olio in collaborazione con LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), FIF (Federazione Italiana Fegato Onlus) e UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia).

Con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’iniziativa si svolgerà contemporaneamente in 150 comuni italiani.

15 città liguri unite per l’olivicoltura

Le città liguri coinvolte sono:

Andora (SV)

Arnasco (SV)

Castel Vittorio (IM)

Castiglione Chiavarese (GE)

Ceriana (IM)

Cervo Ligure (IM)

Chiavari (GE)

Chiusavecchia (IM)

Diano Arentino (IM)

Diano Castello (IM)

Imperia (IM)

Levanto (SP)

Né (GE)

Pieve di Teco (IM)

Taggia (IM)

In queste località, i partecipanti potranno scegliere tra percorsi di trekking, escursioni in bici, degustazioni di pane e olio, visite ai frantoi e esperienze di raccolta delle olive.

Gli itinerari dettagliati sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento.

Il tema dell’abbandono degli oliveti

L’edizione 2024 è dedicata al tema dell’abbandono dell’olivicoltura.

Questo fenomeno, che interessa l’intero territorio nazionale, ha spinto l’Associazione Città dell’Olio, in occasione del suo 30° anniversario, a promuovere una proposta di legge nazionale per contrastarlo.

La Camminata tra gli Olivi diventa così non solo un evento turistico e culturale, ma anche un momento di sensibilizzazione e mobilitazione sociale.

“Salvare un oliveto salva la vita”

Durante la manifestazione, i partecipanti saranno invitati a sostenere la campagna social “Salvare un oliveto salva la vita”.

Sarà possibile farsi fotografare dietro lo striscione posto all’inizio della camminata, dimostrando il proprio sostegno alla proposta di legge e chiedendo un intervento concreto da parte delle istituzioni per proteggere gli oliveti italiani.

Le novità dell’edizione 2024

Oltre al tema principale, l’evento presenta due iniziative collaterali:

Censimento delle aree olivate pubbliche abbandonate : un progetto che mira a individuare gli oliveti pubblici in stato di abbandono, al fine di pianificare interventi di recupero e valorizzazione.

: un progetto che mira a individuare gli oliveti pubblici in stato di abbandono, al fine di pianificare interventi di recupero e valorizzazione. Campagna “O-Liver”: una campagna di sensibilizzazione sui benefici per la salute derivanti dal consumo di olio extravergine di oliva.

È associata a una raccolta fondi per finanziare il progetto di ricerca “L’effetto dell’olio EVO per evitare le complicanze del fegato grasso”. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Federazione Italiana Fegato Onlus

Le dichiarazioni degli organizzatori

Michele Sonnessa, Presidente delle Città dell’Olio, ha affermato:

“Festeggiamo i 30 anni di attività della nostra Associazione rinnovando l’impegno nella salvaguardia del patrimonio olivicolo. La Camminata tra gli Olivi 2024 sarà l’occasione per presentare la proposta di legge per combattere il fenomeno dell’abbandono dell’olivicoltura a cui abbiamo lavorato alacremente con un tavolo interdisciplinare di esperti”.

Sonnessa ha aggiunto:

“I nostri 500 soci sono in prima linea in questa importante battaglia perché il paesaggio rappresenta un tassello fondamentale dell’identità delle Comunità dell’Olio e un volano di sviluppo per i piccoli territori che anche attraverso la collaborazione con il circuito delle Pro Loco d’Italia stanno investendo sull’oleoturismo”.

Giuseppe Ianni, Consigliere nazionale delle Città dell’Olio della Liguria, ha aggiunto:

“Grazie alle Città dell’Olio liguri che anche quest’anno hanno scelto di aderire alla Camminata. Ci auguriamo di essere in tanti a testimoniare la nostra volontà di salvaguardare il paesaggio olivicolo e celebrare la civiltà olivicola non solo attraverso passeggiate tra gli olivi e degustazioni di olio EVO ma anche attraverso incontri di divulgazione per sensibilizzare i partecipanti sulle proprietà salutistiche dell’olio EVO, alleato intramontabile e imbattibile della salute”.

Un evento per tutti

La Camminata tra gli Olivi è aperta a tutti: famiglie, appassionati di trekking, amanti della natura e della buona tavola.

Oltre alle attività all’aria aperta, saranno organizzati incontri di divulgazione sulle proprietà salutistiche dell’olio extravergine di oliva, grazie alla collaborazione con LILT e FIF.

Per partecipare e scoprire gli itinerari proposti nelle diverse città liguri, è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento

_ Leggi le ultime notizie dal mondo dell’outdoor su Trekking.it

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram