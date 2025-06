Cammini, comunità e outdoor: in Valle Argentina arriva Festivalle

Il 14 e 15 giugno Molini di Triora ospita la prima edizione del Festivalle, un weekend di attività outdoor nella natura incontaminata della Valle Argentina. Escursioni, arrampicata, mountain bike, yoga, musica e momenti di condivisione per valorizzare il territorio e le sue comunità.

Tra boschi e ruscelli dell’Alta Valle Argentina, nel cuore dell’entroterra ligure, nasce una nuova iniziativa dedicata alla vita all’aria aperta.

Il 14 e 15 giugno Molini di Triora ospita la prima edizione — o “Edizione Zero”, come la chiamano gli organizzatori — del Festivalle, un evento che unisce sport, escursionismo, attività per tutte le età e momenti di incontro.

Un’occasione per riscoprire il territorio, il senso di appartenenza e il valore delle relazioni autentiche attraverso l’esperienza diretta nella natura e le attività outdoor, dallo sport alla convivialità, dall’esplorazione dei paesaggi al legame che unisce borghi e vallate.

Sport e condivisione nell’entroterra ligure

La scintilla nasce da un gruppo di giovani della valle, sostenuti da Costa Ligure e Molini MTB insieme ad altri sponsor e associazioni locali, che hanno immaginato un fine settimana in grado di unire esperienze, persone e paesaggi.

In un tempo in cui la connessione virtuale sembra dominare, il desiderio è quello di ritrovare una connessione più autentica: con se stessi, con gli altri e con l’ambiente circostante.

Così il campo sportivo di Molini di Triora si trasformerà in un vero e proprio villaggio outdoor, un punto di partenza e di ritorno per un ricco programma di attività: escursioni guidate a cura del Parco Alpi Liguri, canyoning, arrampicata indoor, slackline, trail running, tour in e-bike, yoga, pesca alla mosca e molto altro.

Un calendario fitto di attività

Il weekend sarà dedicato alle esperienze sul campo: dalle escursioni tra i sentieri della valle alle discese adrenaliniche in mountain bike, dalle linee d’equilibrio sospese sul torrente alle sessioni di canyoning tra gole e cascate. E perfino lezioni gratuite di yoga.

Ma anche il mondo del trail running avrà il suo spazio, con una corsa non competitiva di 8 km da Molini fino all’abitato di Andagna, ideata in collaborazione con la Pro San Pietro.

A rendere tutto ancora più vivo, la presenza di numerose realtà locali che ogni giorno si prendono cura di questa valle con passione e competenza: tra queste, Atipico, ALA Sanremo, Molini MTB, Canyoning Liguria, Fly Fishing Liguria, Slackline Liguria, Liguria Alps Outdoor.

Tra rampe, musica e sapori locali

Quando il sole scenderà dietro le creste, il villaggio di Festivalle si accenderà con i colori e l’energia del sabato sera: spettacolo di MTB freestyle a cura della scuola genovese RAD!school mtb, cena a base di specialità locali in collaborazione con la Proloco di Molini di Triora, e infine la musica travolgente dei Big G & the Funky Fellas, seguiti dal DJ set di Sam Scarlet, talento della scena musicale della valle.

La domenica si apre a nuovi ritmi, con workshop, prove libere e attività più distese.

La Slackline Liguria guiderà principianti e appassionati attraverso percorsi sospesi e linee d’equilibrio, con anche una suggestiva splashline sul torrente.

Un villaggio per incontrarsi e vivere la valle

Il cuore pulsante dell’evento sarà il Villaggio del Festivalle: allestito nella zona del campo sportivo di Molini di Triora, in questo spazio sarà possibile scoprire le realtà associative che operano nel territorio, gustare piatti tipici e conoscere storie di persone che fanno della natura una scelta quotidiana.

Per chi desidera fermarsi a dormire, sarà possibile campeggiare nei pressi del campo sportivo o trovare accoglienza nelle strutture ricettive di Molini di Triora e Triora.

Festivalle è un evento no profit, costruito grazie al lavoro dei volontari e al coinvolgimento diretto della comunità. Ogni dettaglio, dai sentieri ripuliti ai piatti serviti, racconta un pezzo della Valle Argentina e di chi la vive ogni giorno.

Info utili

Dove: Molini di Triora (IM), Alta Valle Argentina

Molini di Triora (IM), Alta Valle Argentina Quando: 14 e 15 giugno 2025

14 e 15 giugno 2025 Sito: www.festivalleargentina.com

www.festivalleargentina.com Instagram: @festivalleargentina