“In cammino nei Parchi”: due giorni per riscoprire natura e cultura lungo i sentieri d’Italia

Sabato 7 e domenica 8 giugno torna l'evento diffuso promosso da Club alpino italiano e Federparchi. Escursioni, manutenzione e nuove inaugurazioni nei parchi italiani per un'esperienza rigenerante e responsabile.

Due giorni tra natura, sentieri e consapevolezza ambientale

Sabato 7 e domenica 8 giugno 2025 si rinnova l’appuntamento con “In cammino nei Parchi”, l’iniziativa nazionale diffusa promossa da Club alpino italiano e Federparchi.

Giunta alla 13ª edizione, la manifestazione coinvolgerà decine di aree protette in tutta Italia, con un ricco programma di escursioni e attività aperte a tutti.

L’obiettivo è valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale delle montagne italiane, promuovendo un escursionismo responsabile e accessibile. I protagonisti dell’evento saranno i sentieri: percorsi da conoscere camminando, ma anche da curare, segnalare o inaugurare.

Escursioni per conoscere, prendersi cura e condividere

Dalle Alpi agli Appennini, fino alle isole, l’iniziativa vedrà la partecipazione di escursionisti e visitatori interessati a scoprire il territorio montano e le sue tradizioni. Tra le attività proposte: escursioni conoscitive, interventi di manutenzione dei tracciati e segnaletica, fino all’inaugurazione di sentieri ripristinati.

“L’avvicinamento sensoriale ed emozionale ai territori montani, reso possibile dal camminare sui sentieri, stimola e aiuta a comprendere la complessità del sistema montagna. Proprio per questo lo slogan dell’evento è ‘Sentieri per conoscere'” ha spiegato in una nota stampa Filippo Di Donato, coordinatore del gruppo di lavoro “Parchi e Aree protette” del Cai.

Un impegno che cresce insieme ai territori

L’edizione 2025 consolida la collaborazione tra il Cai e il sistema delle aree protette, rafforzata anche dall’istituzione del Parco nazionale del Matese.

“Le nostre strutture, Gruppi regionali e Sezioni, devono assumere un ruolo determinante, essendo i soggetti operativi sul territorio che si confrontano con gli enti gestori dei Parchi”, ha sottlineato Mario Vaccarella, delegato del Cai alle atività ambientali e ai parchi.

Tra le iniziative collegate, anche la seconda edizione del master in management delle aree protette, promosso da Cai, Touring Club e Fondazione Campus, per formare figure capaci di valorizzare e gestire questi contesti strategici.

Trent’anni di tutela per cinque Parchi nazionali

Alla vigilia dell’evento, il Cai celebra anche il trentesimo anniversario di cinque importanti parchi nazionali: Maiella, Gran Sasso e Monti della Laga, Cilento Vallo di Diano e Alburni, Vesuvio e Gargano.

Una ricorrenza simbolica che coincide con la Giornata mondiale dell’ambiente, il 5 giugno, e che rafforza l’impegno del Club per la tutela della biodiversità e del paesaggio.

Tutti i dettagli delle singole escursioni sono disponibili sul sito ufficiale del Cai all’indirizzo caiscuola.cai.it.

Le iniziative sono organizzate da Sezioni, Gruppi regionali e Organi tecnici territoriali, coordinati dal Gruppo di lavoro “Parchi e Aree protette”.