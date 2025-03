Sn Trail Run 2025: aperte le iscrizioni alla corsa tra le meraviglie dell’Umbria

Tre percorsi competitivi, un trail non competitivo e panorami mozzafiato lungo la Vecchia Ferrovia Spoleto-Norcia: la SN Trail Run 2025 torna il 6 settembre con un evento imperdibile per gli appassionati di trail running

Si aprono giovedì 13 marzo, le iscrizioni alla Sn Trail Run 2025, la gara di trail running giunta alla terza edizione. L’evento, ormai un appuntamento fisso per gli appassionati della disciplina, si svolgerà sabato 6 settembre e sarà valido per i circuiti iTRA-International Trail Running Association e Utmb® World Series.

Tre percorsi competitivi tra le meraviglie dell’Umbria

I partecipanti potranno mettersi alla prova su tre percorsi competitivi che attraversano il suggestivo tracciato della Vecchia Ferrovia Spoleto-Norcia, riconvertito in una spettacolare ciclopedonale immersa nel verde:

SN ULTRA TRAIL: 45 km con 1.800 metri di dislivello.

SN HARD TRAIL: 25 km con 1.000 metri di dislivello.

SN SOFT TRAIL: 15 km con 380 metri di dislivello.

Il percorso si snoda tra viadotti, gallerie e panorami mozzafiato, portando gli atleti attraverso i boschi della Valnerina fino al suggestivo Bosco Sacro di Monteluco.

La Sn Trail Run è una competizione che consente agli atleti di accumulare punti qualificanti per il circuito iTRA, fondamentali per accedere ad altre prestigiose competizioni internazionali: 2 punti per chi completa la SN ultra trail e 1 punto per la SN hard trail. Inoltre, entrambi i percorsi contribuiscono all’indice di performance Utmb® Index.

Iscrizioni e agevolazioni per i primi iscritti

Le iscrizioni sono già aperte e chi si registra entro la fine del mese potrà beneficiare di quote agevolate:

SN ULTRA TRAIL: € 35 (successivamente fino a un massimo di € 50 dal 1° luglio).

SN HARD TRAIL: € 25 (fino a un massimo di € 40).

SN SOFT TRAIL: € 15 (fino a un massimo di € 30).

La maglia tecnica ufficiale dell’evento sarà garantita ai primi 500 iscritti.

Accanto alle competizioni ufficiali, la Sn Trail Run 2025 propone anche un percorso non competitivo di 15 km con 380 metri di dislivello, aperto a tutti. Il costo di partecipazione è di € 15.

Un weekend di sport e natura

La manifestazione, organizzata dalla Ssd La Spoletonorcia con il patrocinio del Comune di Spoleto, si inserisce all’interno di un ricco weekend dedicato agli sport outdoor.

L’evento culminerà domenica 7 settembre con la dodicesima edizione de La SpoletoNorcia in MTB, consolidando il ruolo di Spoleto come punto di riferimento per gli amanti del trail running e della mountain bike.

Gli appassionati di corsa e natura hanno ora l’opportunità di assicurarsi un posto in una delle gare più affascinanti del panorama italiano. Per iscrizioni e maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale della manifestazione.