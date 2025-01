Lucca Trek, un viaggio lento tra colline e borghi toscani

Lucca Trek è un progetto slow e ambizioso che mira a valorizzare il territorio del lucchese promuovendo percorsi e itinerari dedicati alla scoperta della cultura, della storia e del patrimonio di questo angolo della Toscana. Vediamo di cosa si tratta!

Lucca Trek, un’esperienza outdoor nel cuore della Toscana

Lucca Trek è un progetto che invita all’esplorazione a passo lento di un angolo suggestivo della Toscana, il territorio lucchese.

Un’idea per promuovere il turismo sostenibile ed esperienziale, per permettere ai visitatori di scoprire il grande patrimonio culturale e naturalistico delle colline lucchesi.

Scoprire il territorio partendo da Lucca, snodo fondamentale della celebre Via Francigena. Il progetto prevede una serie di percorsi escursionistici che si sviluppano sia nel nord che nel sud del territorio lucchese.

Ph.: di R.Giomi da turismo.lucca.it

Non solo, per portare gli appassionati di outdoor su questi percorsi, è previsto anche un ricco programma di escursioni gratuite gestite dalle guide ambientali che racconteranno ai partecipanti la storia, le caratteristiche e le atmosfere del territorio e dei piccoli borghi.

Il Lucca Trek Nord

La fitta rete sentieristica della zona settentrionale del territorio lucchese consente di immergersi nella natura del Morianese, della Brancoleria e della Val Freddana.

Si tratta di un viaggio alla scoperta di luoghi e borghi che conservano un patrimonio storico, artistico e architettonico risalente al periodo Romanico e Alto Medievale.

Passeggiando in questa zona si può ammirare la bellezza delle colline locali, luogo di produzione di vino e olio di qualità, ma anche apprezzare diverse aree naturali, come le sponde del fiume Serchio e il rinnovato Parco dell’Infinito.

Ph.: di R.Giomi da turismo.lucca.it

Non mancano anche alcuni itinerari culturali come la Via Matildica del Volto Santo e il Cammino di Santa Giulia che, da secoli, vengono percorsi da viaggiatori e pellegrini di tutta Europa.

Per riscoprire la storia che ha segnato questi luoghi, vale la pena anche seguire il tracciato della Linea Gotica, un percorso che si sviluppa sulle tracce della storia del secolo scorso.

La Via correva lungo l’Appennino interessando anche il territorio di San Giusto di Brancoli, dove sono ancora presenti trincee e bunker a testimonianza delle opere difensive che vennero realizzate nel corso del Secondo conflitto mondiale.

_ Tutti gli itinerari del Lucca Trek Nord

Il Lucca Trek Sud

La rete del Lucca Trek Sud permette di esplorare il paesaggio pianeggiante e collinare che si può ammirare dagli storici bastioni delle Mura di Lucca.

Gli itinerari sono diversi e guidano all’esplorazione della campagna del territorio: si tratta di una vera e propria immersione per vivere piacevoli esperienze a piedi tra i borghi e la natura del territorio lucchese del sud.

Dalla rete sentieristica CAI al passaggio di grandi cammini, dalle vie d’acqua tra l’acquedotto Nottolini e l’area fluviale del Serchio, fino agli antichi percorsi valorizzati dal progetto Itinera Romanica+.

Quest’ultimo consente di seguire antichi tracciati che conducono alla scoperta del patrimonio romanico minore diffuso nel territorio.

Ph.: di JOBDVStudio da turismo.lucca.it

Tra questi ci sono la pieve di Sant’Andrea a Gattaiola e quella di Santo Stefano protomartire a Pozzuolo, la chiesa di Sant’Andrea a Meati, l’Eremo della Spelonca e altri edifici sacri.

Tra i vari itinerari è da menzionare anche la Via degli Acquedotti, un affascinante percorso che si sviluppa nei pressi di Lucca lungo poco più di 20 km.

È chiamata così in quanto segue i tracciati dell’Acquedotto Nottolini di Lucca e del più antico Acquedotto Mediceo di Pisa collegando il territorio lucchese a quello della torre pendente.

L’itinerario si snoda attraverso paesaggi incantevoli come il sito delle Parole d’Oro, offrendo ai trekker un’esperienza indimenticabile che combina architettura, storia e bellezza naturale.

_ Tutti gli itinerari del Lucca Trek Sud

Lucca, una tappa storica della Via Francigena

Dichiarata “Itinerario Culturale Europeo” dal Consiglio d’Europa nel 1994, la Via Francigena è il simbolo di un’Europa senza barriere, unita nella valorizzazione dei suoi diversi patrimoni culturali, artistici e paesaggistici.

Il Cammino, che da Canterbury conduce a Roma, è una delle vie di pellegrinaggio più importanti e famose del mondo.

In virtù del flusso di genti coinvolte, della circolazione delle idee e degli scambi commerciali, la Via Francigena fu un fattore di sviluppo economico e di quelle relazioni che portarono all’unità culturale europea tra l’XI e il XII secolo.

Ph.: di R.Giomi da turismo.lucca.it

Lucca, nel corso dell’antichità, rappresentò un punto focale lungo la Via per lo sviluppo degli itinerari con Firenze, Parma e la valle del Po, Luni e Pisa, soprattutto in virtù della sua posizione strategica.

Proprio quest’ultima contribuì in modo significativo allo sviluppo dei commerci, alla crescita delle città e della sua cultura.

Ancora oggi, Lucca, gioiello d’arte, di cultura e ricca di atmosfere antiche, accoglie i vari pellegrini offrendo la stessa ospitalità di un tempo lontano.

_ Scopri la storia e le tappe della Via Francigena

Informazioni utili

_ La pagina dedicata al Lucca Trek

_ Il programma delle escursioni guidate

_ Continua a leggere altre notizie sul trekking e l’outdoor

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram