Il Club Alpino Italiano protagonista a “Fa’ la cosa giusta!”

Dagli atti degli "Stati Generali del Turismo Outdoor" alla citizen science con il progetto "Acqua Sorgente", fino alle attività per le scuole e all'editoria: il CAI porta alla fiera del consumo critico di Milano un ricco programma dedicato alla montagna sostenibile.

Dal 14 al 16 marzo 2025, il Club alpino italiano sarà protagonista a “Fa’ la cosa giusta!”, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, che si terrà a Fiera Milano Rho.

Con un programma denso di eventi, il CAI conferma il proprio impegno nella promozione del turismo sostenibile, della citizen science e dell’educazione ambientale, offrendo incontri, attività pratiche e approfondimenti sulle risorse naturali montane.

Stati Generali del Turismo Outdoor: il futuro dei cammini italiani

Uno degli appuntamenti più attesi è la presentazione degli atti degli “Stati Generali del Turismo Outdoor”, in programma sabato 15 marzo alle 11:00 nell’area “Grandi Cammini – Cammini aperti”.

L’evento, organizzato dal CAI in collaborazione con Terre di Mezzo Editore, ripercorrerà i risultati dell’incontro svoltosi a Venezia lo scorso novembre, che ha coinvolto 60 tra istituzioni, imprese e associazioni per delineare il futuro della rete escursionistica italiana. Il dossier, consultabile online, raccoglie buone pratiche e linee guida per una governance efficace dei cammini.

Alla presentazione interverranno il Ministro del Turismo Daniela Santanchè e il Presidente generale del CAI Antonio Montani.

Citizen science e cambiamenti climatici: i primi dati di “Acqua Sorgente”

Domenica 16 marzo alle 16:00, presso “Piazza Terre di Mezzo”, il CAI presenterà i primi risultati di “Acqua Sorgente”, un ambizioso progetto di citizen science lanciato nella primavera 2024.

L’iniziativa coinvolge escursionisti e appassionati nella raccolta di dati sulle sorgenti d’acqua montane per monitorarne stato e variazioni dovute ai cambiamenti climatici. In un solo anno, il progetto ha registrato oltre 900 sorgenti in tutta Italia, fornendo informazioni cruciali per la comunità scientifica.

I dati rivelano un’ampia variabilità di temperature, conducibilità elettrica e portate d’acqua, testimoniando gli effetti della crisi climatica. A discuterne saranno Elisa Palazzi, climatologa e professoressa all’Università di Torino, e Matteo Nigro, coordinatore scientifico del progetto.

Gli altri appuntamenti del Cai

Venerdì 14 marzo alle 15:00, presso lo stand CAI (Padiglione 20, codice S2), il Club Alpino Italiano firmerà una convenzione quinquennale con ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste della Regione Lombardia).

L’accordo punta a sincronizzare il Catasto digitale della Rete escursionistica italiana con quello lombardo, migliorando la gestione, la sicurezza e la valorizzazione dei percorsi escursionistici.

_ Sport e avventura: arrampicata per i più piccoli: All’interno dello stand CAI, i visitatori potranno mettersi alla prova su una parete di arrampicata, guidati da istruttori qualificati.

Sarà un’occasione per scoprire il mondo dell’arrampicata sportiva e ricevere informazioni su tesseramento CAI, Sentiero Italia CAI e il sistema di prenotazione online dei rifugi.

_ Cultura e montagna: le ultime novità editoriali del CAI

Lo stand ospiterà anche l’area dedicata a CAI Edizioni, con una selezione di libri su escursionismo, ambiente e cultura alpina.

Un appuntamento speciale è previsto per domenica 16 marzo alle 11:00 e alle 14:00, quando lo scrittore Franco Faggiani presenterà in anteprima il suo nuovo libro “Il maestro itinerante”, firmando copie per il pubblico.

_ Scuole e giovani: imparare la montagna sul campo: Venerdì 14 marzo sarà una giornata speciale per gli studenti, con laboratori e attività esperienziali dedicate alla conoscenza della montagna e alla frequentazione sostenibile di sentieri e rifugi. I ragazzi potranno imparare a orientarsi con bussola e cartina, incontrare esperti di montagna e scoprire le dinamiche della vita in alta quota.

_ Cammini accessibili: un diritto per tutti: L’inclusione è un tema centrale per il Cai. Venerdì 14 marzo alle 14:00, il Presidente Antonio Montani parteciperà all’incontro “Accessibilità e cammini: un diritto per tutti”, dedicato alle iniziative di escursionismo adattato per persone con disabilità.

_ “Strade Maestre”: la scuola che cammina: Il progetto “Strade Maestre”, rivolto agli studenti delle superiori, farà tappa alla fiera.

Sabato 15 marzo alle 13:30, otto studenti e quattro guide-insegnanti racconteranno la loro esperienza nel percorso educativo “scuola grande mille chilometri”, un viaggio formativo attraverso i sentieri italiani.

_ Cammini Aperti 2025: il CAI promuove il turismo lento: Sabato 15 marzo alle 12:00, il Presidente Montani interverrà alla presentazione di “Cammini Aperti: edizione speciale 2025”, un’iniziativa nazionale dedicata ai cammini italiani, in programma il 10 e 11 maggio.

L’evento, nato da un accordo tra il Ministero del Turismo e la Regione Umbria, coinvolgerà itinerari iconici come i Cammini di Francesco e il Cammino di San Benedetto.

_ Un evento da non perdere: Con un programma così ricco e variegato, la partecipazione del CAI a “Fa’ la cosa giusta!” si conferma un appuntamento imperdibile per chi ama la montagna e desidera esplorarla in modo consapevole.

Per ulteriori dettagli sulla fiera e sugli eventi CAI, è possibile visitare il sito ufficiale: falacosagiusta.org.