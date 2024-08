La SpoletoNorcia in MTB 2024: tre giorni di eventi tra sport, natura e cultura

La SpoletoNorcia in MTB 2024 torna dal 30 agosto al 1° settembre con oltre 1500 partecipanti e una ricca kermesse di eventi. Tra talk show, degustazioni, workshop e gare sportive, Spoleto diventa il centro del cicloturismo italiano. Novità di quest'anno: la SN Chrono e la SN Trail Run, che conta già più di 500 iscritti

La SpoletoNorcia in MTB 2024: una festa dello sport e della natura

Dal 30 agosto al 1° settembre 2024, Spoleto sarà al centro di uno degli eventi cicloturistici più attesi dell’anno: La SpoletoNorcia in MTB.

Questo evento, che nel corso degli anni si è affermato come il più grande del suo genere in Italia, prevede la partecipazione di oltre 1500 ciclisti pronti a sfidarsi e a godere delle bellezze naturali dell’Umbria lungo il suggestivo tracciato della Vecchia Ferrovia.

Questo storico percorso, ormai convertito in una ciclopedonale che si snoda attraverso paesaggi meravigliosi, è frutto di un progetto che ha visto la collaborazione tra cittadini, ciclisti e amministrazioni locali.

La manifestazione, oltre a essere una competizione sportiva, rappresenta un’importante occasione per promuovere il turismo lento e sostenibile, valorizzando il territorio e le sue tradizioni.

Un programma ricco di eventi e incontri

Il fulcro della manifestazione sarà lo SpoletoNorcia Village, allestito nel cuore di Spoleto, dove per tre giorni si susseguiranno una serie di eventi che spaziano dallo sport alla cultura, dalla gastronomia all’intrattenimento.

Questo spazio sarà animato da talk show, degustazioni, show cooking, workshop e numerose attività dedicate ai più piccoli, rendendo l’evento adatto a tutta la famiglia.

Tra i nomi di spicco che parteciperanno agli eventi troviamo Gianni Bugno, storico campione di ciclismo su strada, Roberto Brunamonti, ex capitano della nazionale italiana di basket, e Agnese Duranti, ginnasta olimpionica originaria di Spoleto e medaglia di bronzo alle recenti Olimpiadi di Parigi.

Accanto a loro ci saranno anche Marino Bartoletti, noto giornalista e conduttore televisivo, e Giancarlo Brocci, ideatore della celebre manifestazione ciclistica L’Eroica, che condivideranno le loro esperienze e riflessioni sul mondo dello sport.

Degustazioni e cultura enogastronomica

Uno degli aspetti più attesi della manifestazione è senza dubbio quello legato all’enogastronomia.

Le degustazioni inizieranno già dal pomeriggio di venerdì 30 agosto in Piazza Garibaldi, dove i visitatori potranno assaporare prodotti tipici dell’Umbria grazie allo stand di Pietro Coricelli, title sponsor dell’evento per il terzo anno consecutivo.

L’olio, in particolare, sarà protagonista delle degustazioni curate da Aprol Umbria, che presenterà anche le attività della Evoo School, una scuola dedicata alla cultura dell’olio extravergine d’oliva.

SN Trail Run e SN Chrono: le grandi sfide sportive

La parte sportiva dell’evento si arricchisce di due competizioni principali: la SN Trail Run e la SN Chrono.

La SN Trail Run, in programma per sabato 31 agosto, è una corsa podistica in montagna che si sta rapidamente affermando nel panorama delle gare trail.

Giunta alla sua seconda edizione, quest’anno è stata inserita nel circuito ITRA-International Trail Running Association, un riconoscimento che testimonia la qualità del percorso e l’organizzazione dell’evento. Con oltre 500 iscritti previsti, la gara si preannuncia come uno degli appuntamenti più partecipati del weekend.

La domenica 1° settembre sarà invece dedicata alla cicloturistica, con ben cinque percorsi che si snodano lungo il tracciato della Vecchia Ferrovia.

Tra questi, il nuovo SN Chrono rappresenta una sfida a tempo pensata per i ciclisti più competitivi, che potranno mettersi alla prova lungo un percorso impegnativo e ricco di storia, caratterizzato da viadotti di pietra e gallerie elicoidali che attraversano le montagne rigogliose solcate dal fiume Nera.

Inclusività e sostenibilità: i valori fondanti della manifestazione

La SpoletoNorcia in MTB è molto più di un semplice evento sportivo; è una manifestazione che ha fatto dell’inclusività e della sostenibilità i suoi valori fondanti.

Sabato 31 agosto, parallelamente alla SN Trail Run, si terranno il ciclotour inclusivo e la camminata non competitiva, due iniziative che mirano a promuovere il turismo accessibile e a coinvolgere persone di tutte le età e abilità.

Il ciclotour vedrà la partecipazione di Chiara Andidero, campionessa del mondo di nuoto FISDIR, e Irene Orazi, vincitrice di medaglie agli Special Olympic World Games.

Entrambe le iniziative avranno un forte impatto sociale: il ricavato delle iscrizioni alla camminata sarà devoluto all’associazione Aglaia, che si occupa di assistenza palliativa, mentre il percorso Family della cicloturistica contribuirà a sostenere Il sorriso di Teo, un’associazione locale che aiuta i bambini affetti da gravi malattie.

Un progetto per tutto l’anno: SN365

Anche se l’apice della manifestazione si raggiunge nel weekend di inizio settembre, La SpoletoNorcia in MTB è un progetto che continua a vivere durante tutto l’anno grazie a SN365.

Questo marchio raccoglie sotto di sé una serie di iniziative legate al cicloturismo permanente, proponendo percorsi di turismo lento e sostenibile che attraversano borghi, comunità e paesaggi incontaminati dell’Umbria.

SN365 è pensato per offrire un’esperienza cicloturistica completa e accessibile in ogni stagione, diventando un punto di riferimento per gli amanti delle due ruote.