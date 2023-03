Umbria Primavera in Cammino: un festival del trekking tra le Terre dei Borghi Verdi.

Si chiama Umbria Primavera in Cammino il primo festival del camminare nelle Terre dei Borghi Verdi. Per cinque weekend, i piccoli paesi dell'Umbria meridionale, diventano il cuore di un festival itinerante, per celebrare l'arrivo della bella stagione a passo lento

“Benvenuti in Umbria meridionale, dove la lentezza si fa valore”.

È questo il motto delle Terre dei Borghi Verdi, un progetto che ha unito 21 Comuni umbri che credono in un turismo lento e sostenibile per i piccoli luoghi.

E lento sarà anche il primo festival del cammino di queste terre, dedicato a chi ama le esperienze nella natura.

Si chiamerà “Umbria Primavera in Cammino”, e sarà un modo per dare il benvenuto alla primavera per cinque weekend, dal 1 aprile al 7 maggio, insieme ad alcuni trekker molto conosciuti nel mondo dei social media.

Con la compagnia di questi “influencer dei cammini”, ogni evento-trekking sarà dedicato a cinque diversi territori: una formula inedita per unire la modernità dei social con l’intramontabile attività del camminare.

Tutte le escursioni sono gratuite con prenotazione.

Le terre del festival: tra borghi, colline e boschi

Tra i 21 Borghi Verdi si snodano decine di itinerari che si immergono nella natura e nella spiritualità di questo territorio, seguono la storia e le delizie dell’enogastronomia locale.

Sono luoghi di una natura che non ha bisogno di presentazioni, come le Cascate delle Marmore o le Gole del Nera, ma anche di paesi dove si celano patrimoni artistici inaspettati e angoli di verde selvaggio.

Si passa dai paesi adagiati nei fondovalle, circondati da campi di grano che trionfano nel giallo d’estate, a centri storici alle falde dell’Appennino, arroccati sulle pendici dei monti.

E così nella Valle del Tevere si può passeggiare al cospetto del Castello di Alviano, costruito prima dell’anno mille in cima a un’altura che oggi domina i calanchi circostanti con i suoi quattro torrioni cilindrici.

Ad Acquasparta c’è l’Italia del rinascimento di Palazzo Cesi, che ispirò Federico Cesi e Galileo Galilei, ma anche la strada che attraverso il Castello di Portaria porta a Carsulae e poi a San Gemini.

Qui, si sarà sotto il balcone naturale della splendida Cesi, che si raggiunge attraverso il Cammino dei Protomartiri.

Ci sono poi le perle di di Amelia e San Gemini e la mole delle mura di Scontrone, a dominare la conca ternana dall’alto di un colle circondato da ulivi.

E sempre in una posizione panoramica, Calvi dell’Umbria si aggrappa letteralmente alla sua montagna conservando antiche case in pietra.

Inserito anche nella lista dei Borghi più Belli d’Italia, Lugnano in Teverina fa bella mostra di sé con i suoi scorci pittoreschi e una vista che spazia dalla valle del Tevere ai monti Amerini.

Scendendo verso sud, a pochi passi dal confine laziale, si può visitare l’enorme e unica Area Archeologica di Ocriculum a Otricoli, o – avvicinandosi al capoluogo Terni – passeggiare per Narni e le sue atmosfere medievali.

Tra i borghi di Arrone, Ferentillo, Montefranco e Polino, un tempo castelli e oggi luoghi di fascino e cultura, si può scoprire la Valnerina.

Infine, perdersi nella rete dei 150 km dei Sentieri Amerini visitando Penna in Teverina, Giove, Montecchio, Guardea, Montecastrilli o Avigliano Umbro, sarà una vera immersione nella natura e nell’Umbria più autentica.

Ognuno di questi centri propone alle camminatrici e ai camminatori delle modalità di entrare in relazione con il territorio che si conciliano perfettamente con il turismo lento.

Sono terre di cammini, queste, che verranno percorsi anche nell’ambito del festival di Umbria Primavera in Cammino.

Ci sarà il Cammino della Pietra Bianca – attualmente in fase di preparazione – nella Valle del Tevere, il Cammino di Germanico e dei Borghi Silenti nell’area dei Monti Amerini.

Più avanti nel mese di aprile sarà poi la volta del Cammino dei Protomartiri nell’area di Cesi e San Gemini, infine, nell’ultimo weekend di festival, a inizio maggio, si transiterà in Valnerina attraverso il Cammino di San Valentino.

Esperienze ed escursioni uniche da vivere in questo territorio nei 5 weekend insieme a dei più importanti influencer dei cammini d’Italia.

Il festival: date e appuntamenti

1/2 aprile // Lungo il Cammino della Pietra Bianca

15/16 aprile // l’Amerino, il Cammino di Germanico e il Cammino dei Borghi Silenti

22/23/24/25 aprile // Viaggio nelle Terre Arnolfe e il Cammino dei Protomartiri

29/30 aprile/1 maggio // A passeggio per le Porte dell’Umbria.

6/7 maggio // camminando per la Valnerina e il Cammino di San Valentino.

_ Il programma completo del Festival è disponibile sul sito ufficiale: