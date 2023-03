Fondo da 3 milioni per la promozione dei cammini religiosi italiani

Il Ministero del Turismo ha stanziato 3 milioni di euro per il rilancio e la promozione dei Cammini religiosi italiani. Le misure prevedono una strategia di comunicazione coordinata, il recupero e la valorizzazione degli immobili pubblici lungo i percorsi e la creazione di un catalogo digitale consultabile sul portale Italia.it, in vista del Giubileo 2025

Il Ministero del Turismo ha stanziato un fondo di 3 milioni di euro per il 2022, per incentivare e promuovere l’esperienza unica dei Cammini religiosi italiani.

La misura è contenuta nell’articolo 1 della legge 234/2021 ed è stata attuata con il decreto del 23 giugno 2022 che ha stabilito le misure attuative, che includono la creazione di una strategia di comunicazione coordinata e interventi per il recupero e la valorizzazione degli immobili pubblici situati lungo i percorsi.

L’obiettivo è valorizzare il turismo lento ed esperienziale in Italia, con particolare attenzione per i cammini storici e le vie di fede, sulle quali si interverrà anche incrementando i servizi per la sosta, la permanenza e lo svago dei visitatori.

Il Ministero del Turismo compilerà un catalogo digitale contenente informazioni dettagliate sui cammini religiosi, che sarà accessibile sul portale Italia.it.

Questo database consentirà di avere una base informativa solida e utile per indirizzare gli investimenti nel medio-lungo periodo e per attuare una strategia di valorizzazione efficace.

Il progetto del Catalogo dei Cammini religiosi italiani è stato avviato con l’Avviso pubblico del 28/11/2022.

Questo strumento permanente sarà cruciale per promuovere e valorizzare questa componente peculiare dell’offerta turistica italiana, soprattutto in vista degli importanti eventi previsti per il Giubileo 2025.

Infine, un ulteriore avviso di prossima pubblicazione chiarirà le modalità operative per la valorizzazione degli immobili presenti lungo i tracciati dei cammini religiosi, come stabilito dal Decreto del 23 giugno 2022.

Questa iniziativa dimostra l’impegno del Ministero del Turismo nel promuovere e sostenere il patrimonio culturale e religioso italiano attraverso un’esperienza di trekking unica e coinvolgente.

I cammini compresi nel catalogo

Cammino di San Francesco di Paola Cammino di San Giacomo in Sicilia

Santuario Madonna del Carmelo Cammino della pace

Via Romea Germanica Cammino dei Cappuccini

Cammino di San Benedetto Cammino di San Vili

Cammino del Perdono – Sui passi di Celestino Cammino di San Colombano

La Via dei Santuari Mariani nell’Anello del Nisi Sentier Transfrontalier

Cammino di Santu Jacu Romea Strata

Via Francigena Via Francigena Renana

Cammino di don Tonino Cammino del Salento

Via di Francesco nel Lazio Cammino di San Giorgio Vescovo

Cammino Materano – Sei vie di fede nel Sud Italia Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna

Cammino Francescano della Marca Cammino dei Protomartiri Francescani

Cammino minerario di Santa Barbara Via di Francesco per Gerusalemme

Sentiero dei Fioretti Di qui passò Francesco… con le ali ai piedi

Cammino di Oropa Cammino di San Nilo

Cammino di San Bernardo delle Alpi Cammino di San Carlo

Cammino di San Pellegrino Cammino di Hasekura e dei martiri giapponesi

Cammino di San Bartolomeo