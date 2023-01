Il Parco delle Foreste Casentinesi seleziona 4 giovani per un anno di servizio civile

Il Parco nazionale ha aperto un bando per individuare quattro giovani tra i 18 e i 28 anni che potranno svolgere un anno di servizio civile nelle Foreste casentinesi. Le persone selezionate saranno impegnate nella difesa della natura e del patrimonio ambientale dell'area protetta

Dovranno essere presentate entro il 10 gennaio le domande per svolgere il Servizio civile universale nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi.

Un’opportunità per giovani tra i 18 e i 28 anni che potranno dedicare un anno della propria vita all’impegno verso gli altri e la natura, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.

Il progetto nel parco nazionale delle Foreste Casentinesi si pone l’obiettivo di promuovere la conservazione ambientale e la promozione delle attività compatibili.

Le sue azioni cercano di favorire, in particolare, la divulgazione e la conoscenza della biodiversità.

Per farlo saranno realizzate forme di promozione delle produzioni compatibili e dello sviluppo sostenibile, per far crescere la consapevolezza sull’importanza dell’ambiente come patrimonio comune e coinvolgere la popolazione residente nelle azioni di salvaguardia.

Le attività che saranno svolte dai giovani

Nell’area protetta le attività saranno indirizzate alla collaborazione nell’attività istituzionale della riserva, con particolare attenzione alle istanze conservazionistiche, anche dal punto di vista della valorizzazione del territorio e della cultura locale.

Le mansioni saranno:

monitoraggio delle specie animali presenti nel Parco,

raccolta e catalogazione dati,

affiancamento operatori nei progetti di salvaguardia e conservazione ambientale e culturale;

supporto nella ricerca bandi e predisposizione progetti; sviluppo della partecipazione della comunità.

L’ente promotore è ARCI servizio civile Forlì APS, che può essere contattato al numero 0543. 409483 o all’indirizzo mail: forli@ascmail.it.

Dei quattro ragazzi selezionati due verranno impiegati presso la sede del Parco nazionale delle Foreste casentinesi (via Brocchi 7, Pratovecchio Stia – AR), e due presso la Comunità del Parco (via Nefetti 3, Santa Sofia – FC). L’impegno prevede un assegno mensile di 444,30 euro.

Luca Santini, presidente del Parco nazionale, ha commentato così l’iniziativa:

“Il servizio civile è nato mezzo secolo fa come formula non armata di mobilitazione a favore del Paese. Nel pieno dell’emergenza ambientale, con la grande sfida per il clima che egemonizzerà le scelte politiche ed economiche dei prossimi anni, trovare entusiasmo e determinazione in questo impegno rappresenta in modo compiuto militanza per il futuro della terra che condividiamo. Può essere anche un modo per confrontarsi con i temi della condivisione e della responsabilità, per porre le basi di progetti di vita a contatto con la natura“.