Giornata “Sicuri sul Sentiero”: CAI e il Soccorso Alpino promuovono la sicurezza in montagna

Domenica 18 giugno si terrà la Giornata nazionale "Sicuri sul Sentiero", organizzata dal Club Alpino Italiano e dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino. L'evento, che si svolgerà in 13 regioni italiane, ha l'obiettivo di promuovere la passione per la montagna con responsabilità e prudenza, offrendo informazioni utili per ridurre i rischi di incidenti

Il Club Alpino Italiano (CAI) e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) hanno organizzato la Giornata nazionale “Sicuri sul Sentiero”.

L’evento, in programma per domenica 18 giugno, mira a promuovere la passione per la montagna con un forte accento sulla sicurezza e la prevenzione degli incidenti durante la stagione estiva.

L’iniziativa, che coinvolgerà 13 regioni italiane, metterà a disposizione dei frequentatori della montagna punti informativi situati all’inizio dei sentieri, nelle vicinanze delle vie ferrate e nelle falesie.

Qui gli appassionati potranno assistere a dimostrazioni di soccorso per infortunati e ricevere preziosi consigli su come ridurre i rischi di incidenti.

Secondo Elio Guastalli, responsabile di “Sicuri sul Sentiero”, la stagione estiva è il periodo in cui si registra la maggior parte degli interventi di soccorso in montagna.

Spesso gli incidenti coinvolgono persone con poca esperienza o che sottovalutano i rischi, anche su terreni considerati facili.

Inoltre, si è riscontrato un aumento degli incidenti legati all’utilizzo della mountain bike, favorito dalla diffusione delle biciclette a pedalata assistita.

Per evitare tali situazioni, Guastalli sottolinea l’importanza di seguire alcune regole fondamentali: essere prudenti, preparare adeguatamente l’escursione, indossare abbigliamento e attrezzature adeguate e saper rinunciare in caso di difficoltà o problemi imprevisti che superano le proprie capacità.

Rispettare queste regole essenziali permette di godere della montagna in modo sicuro e piacevole.

La giornata “Sicuri sul Sentiero” fa parte del progetto “Sicuri in Montagna” promosso da CAI e CNSAS, che mira a creare una maggiore consapevolezza dei rischi e a favorire un’esperienza montana in sicurezza.

L’iniziativa “Sicuri sul Sentiero” rappresenta un’occasione preziosa per tutti gli amanti del trekking e dell’outdoor di approfondire le proprie conoscenze sulla sicurezza in montagna e acquisire consapevolezza dei rischi.

Grazie alla collaborazione tra il CAI e il CNSAS, l’importanza della responsabilità personale e della preparazione adeguata sarà diffusa in tutta Italia, promuovendo un approccio consapevole e prudente alla frequentazione della montagna durante la stagione estiva.

