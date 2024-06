L’8 e 9 giugno torna “In cammino nei Parchi”: 70 escursioni nelle aree protette italiane

Il Parco Nazionale del Gran Paradiso - Foto Getty Images/Andrea Sicuri / EyeEm

Sabato 8 e domenica 9 giugno, il Club Alpino Italiano (CAI) e Federparchi organizzano oltre 70 escursioni nei sentieri delle Aree Protette italiane per promuovere la conoscenza del territorio montano, il rispetto per la natura e l'attenzione alle tradizioni locali. Scopri di più su questa iniziativa e unisciti alle escursioni.

In cammino nei Parchi: CAI e Federparchi promuovono l’escursionismo culturale

Sabato 8 e domenica 9 giugno, il Club Alpino Italiano (CAI) e Federparchi organizzano la 12ª edizione di “In cammino nei Parchi”, un evento nazionale che promuove la realtà naturalistica e culturale delle montagne e dei Parchi d’Italia.

Più di 70 escursioni in 16 regioni italiane offriranno ai partecipanti l’opportunità di scoprire i sentieri delle Aree Protette, con iniziative che spaziano dall’escursione conoscitiva alla manutenzione dei percorsi e della segnaletica, fino all’inaugurazione di nuovi tracciati ripristinati.

Filippo Di Donato, coordinatore del Gruppo di lavoro del CAI “Parchi e Aree Protette”, sottolinea l’importanza dell’evento:

“La giornata nazionale “In cammino nei Parchi” promuove l’escursionismo naturalistico e culturale per tutti, mettendo al centro i territori e le popolazioni che li abitano. Lo slogan dell’evento è “Sentieri per conoscere”: invitiamo tutti a scoprire i paesaggi e le meraviglie delle montagne e dei Parchi d’Italia camminando in libertà e incontrandosi sui sentieri, per condividere un’appagante giornata in ambiente, partecipando anche da protagonista”.

Il Sentiero Italia CAI sarà il simbolo di questa giornata. Questo percorso, che parte da Santa Teresa Gallura in Sardegna e arriva a Muggia, in provincia di Trieste, attraversa la dorsale appenninica e l’arco alpino, toccando il territorio di tutte le regioni italiane e gran parte dei Parchi Nazionali e Regionali, oltre a siti UNESCO e territori della Rete Natura 2000.

Di Donato evidenzia: “Con questa giornata intendiamo promuovere l’armonizzazione della segnaletica dei sentieri su base nazionale utilizzando lo standard del CAI, per rendere più agevole la percorrenza”.

Mario Vaccarella, delegato ai Parchi del Comitato direttivo centrale del CAI, aggiunge:

“La giornata dedicata alle escursioni nelle Aree protette, che i soci del Club Alpino Italiano frequentano tutto l’anno, assume un significato più profondo edizione dopo edizione. L’acquisizione della consapevolezza di frequentare e vivere in aree di pregio ambientale deve avere come conseguenza la comprensione da parte di tutti, dagli amministratori ai cittadini, dell’importanza di tali territori, ricchi di biodiversità e di ecosistemi da tutelare, che vanno difesi dagli attacchi scriteriati a cui spesso assistiamo e valorizzati realmente e maggiormente”

Vaccarella ha poi annunciato l’organizzazione, da parte del CAI, di un secondo Master sulla gestione delle aree protette insieme a Touring Club Italiano e a Fondazione Campus, che vuole rappresentare un ulteriore contributo per la tutela delle aree protette italiane e del patrimonio ambientale.

Le escursioni sono organizzate dalle Sezioni, dai Gruppi regionali e dagli Organi tecnici territoriali del CAI, coordinate dal Gruppo di lavoro del CAI “Parchi e Aree protette”. Unisciti a questa straordinaria occasione per scoprire la bellezza e la cultura delle montagne italiane.

_ Tutte le informazioni sulle escursioni sono disponibili sul sito del CAI