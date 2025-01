Dalle Dolomiti al Gran Sasso, passando per le Foreste Casentinesi e lo Stelvio, il report annuale di Wikiloc rivela gli itinerari italiani di trekking e outdoor più popolari ed amati dagli appassionati

Wikiloc svela l’Annual Report 2024: i percorsi italiani più amati dagli appassionati

Wikiloc, la celebre piattaforma di condivisione per gli appassionati di outdoor, ha presentato l’Annual Report 2024.

Il resoconto rivela un quadro interessante degli interessi e delle preferenze di escursionisti, runner e biker.

Le Dolomiti restano la meta preferita per i trekker ma anche gli itinerari sul Gran Sasso dimostrano un appeal notevole.

Per quanto riguarda le altre attività outdoor, le preferenza della community si dividono tra Foreste Casentinesi, Toscana, Emilia – Romagna e Trentino Alto – Adige.

La community di Wikiloc è composta da milioni di utenti in tutto il mondo e il report 2024 mostra con i suoi dati un crescente successo dell’outdoor nel nostro Paese.

I numeri dell’Italia outdoor nel 2024 secondo Wikiloc

Nel corso del 2024, la community italiana di Wikiloc ha condiviso oltre 1 milione di nuovi percorsi, un traguardo notevole se si pensa che rappresenta circa un quinto dei percorsi caricati in Italia dalla nascita della piattaforma, per un totale oggi di più di 5 milioni di itinerari nella penisola.

Tra le oltre 80 attività disponibili, le più praticate sono state, nell’ordine, l’escursionismo, la Mountain Bike, la corsa, il ciclismo su strada e il trail running.

Il percorso al Lago Sorapis dal Passo Tre Croci è il più popolare in Italia nel 2024 (Credits: @ilargibetea Wikiloc)

In totale, gli itinerari italiani registrati su Wikiloc hanno coperto più di 26 milioni di chilometri, l’equivalente di 68 viaggi di andata e ritorno verso la Luna.

Nella sua quasi ventennale storia, la piattaforma ha raggiunto numeri straordinari: oltre 60 milioni di percorsi e 110 milioni di foto condivise globalmente.

Trekking in Italia: gli itinerari più popolari del 2024

Tra le migliaia di tracciati registrati su Wikiloc, tre percorsi italiani hanno dominato la classifica dei più popolari nel 2024.

In testa un itinerario nelle Dolomiti bellunesi, dal Passo Tre Croci al Lago di Sorapis, che con i suoi 12 chilometri di lunghezza e quasi 400 metri di dislivello si conferma una delle mete più amate dagli escursionisti.

Al secondo posto fa capolino l’Abruzzo con il trekking da Campo Imperatore ai 2912 metri del Gran Sasso, per 10 chilometri di lunghezza e 900 metri di dislivello.

Tra i luoghi più fotografati in Italia nel 2024 spicca il Rifugio Vajolet (Credits: @joselitopepeillo Wikiloc)

Con il terzo itinerario più popolare andiamo sulle Dolomiti trentine e le iconiche Tre Cime di Lavaredo, con il celebre anello di 10 chilometri di lunghezza e 500 metri di dislivello, una meta imperdibile per gli amanti delle camminate ad alta quota.

Ogni percorso è descritto in dettaglio su Wikiloc, con indicazioni precise, foto e informazioni sui waypoint principali, rendendo più facile per gli utenti vivere esperienze indimenticabili.

Gli itinerari più popolari per mountain bike, trail running e ciclismo

Non solo trekking. Se gli itinerari escursionistici sono i più popolari, il report di Wikiloc rivela un interesse crescente per le altre attività outdoor, e illustra quali siano stati i più visitati e scaricati nelle differenti discipline.

Per quanto riguarda la mountain bike il percorso più scaricato è stato l’anello del Lago di Ridracoli, nelle Foreste Casentinesi, in Emilia Romagna, 50 chilometri e oltre 1.400 metri di dislivello.

L’itinerario da bici più popolare nel 2024 in Italia è stato il Giro dello Stelvio (Credits: @Stravinny Wikiloc)

Il Piccolo Trail delle Bregonze la fa invece da padrone nel Trail Running, mentre i 100 km del Passatore, tra Firenze e Faenza, è il percorso più popolare tra i runner.

In questo segmento oltre la metà dei 20 itinerari più popolari è legata a eventi e gare, segno del crescente successo di manifestazioni sportive che valorizzano i territori italiani.

Nel caso del ciclismo su strada infine è il Passo dello Stelvio a rivelarsi come la destinazione più amata, con il circuito che include un passaggio sul Passo Umbrail.

Il report rivela anche quali siano stati i luoghi più fotografati dalla community.

Dominano i rifugi sulle Dolomiti, in Veneto e Trentino Alto – Adige: Auronzo, Lavaredo, Locatelli, Vajolet, Scoiattoli sono i luoghi più spesso immortalati dagli appassionati.

Wikiloc: un impegno per il pianeta e le comunità dei territori

Wikiloc non è solo una piattaforma per condividere esperienze outdoor, ma anche un promotore di valori come la sostenibilità e l’inclusività.

Nel 2024, attraverso il programma 1% for the Planet, Wikiloc ha supportato 33 organizzazioni impegnate nella tutela dell’ambiente, superando così 80 enti benefici sostenuti nella sua storia.

Il secondo percorso da trekking più popolare è stato quello che raggiunge il Gran Sasso da Campo Imperatore (Credits: @mimmospadano Wikiloc)

La piattaforma offre una gamma di strumenti per tutti, dalla versione gratuita – con funzionalità essenziali come la scoperta di percorsi e il caricamento delle mappe offline – fino alla versione Premium, che include funzionalità avanzate come il Pianificatore di Percorsi, le Mappe 3D e il tracking in tempo reale.

_La pagina italiana di Wikiloc

_Scarica il report completo del 2024