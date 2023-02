La Thuile Trail 2023: ci saranno anche una maratona e un Ultra 70

Sono aperte le iscrizioni alla settima edizione di La Thuile Trail che svolgerà a luglio. Quest’anno la proposta è ancora più sfidante: alla classica 25 km si aggiungono una Maratona e un Ultra 70 con un percorso migliorato e molto suggestivo

Quest’anno ci sarà la settima edizione di La Thuile Trail, l’evento di trail running che quest’anno si presenta con una calendario di eventi arricchito rispetto alle scorse edizioni:

Il 23 luglio oltre al tradizionale Trail da 25 km, che nel 2022 ha superato i 300 iscritti, i corridori potranno mettersi alla prova con la Maratona da 42 km, la prima novità di quest’anno.

Il percorso prevede 2500 metri di dislivello positivo e darà la possibilità a runner e appassionati di sfidarsi su una distanza classica nel suggestivo scenario delle alpi valdostane.

La maratona permetterà agli appassionati di muoversi in un contesto alpino e su sentieri meno frequentati, dove gli scorci panoramici sul Monte Bianco accompagneranno gli atleti lungo ciascuno dei 42 km di gara.

Le gare nel suggestivo scenario della alpi valdostane – Foto Gabriele Facciotti Le gare nel suggestivo scenario della alpi valdostane – Foto Gabriele Facciotti

Per gli amanti della lunga distanza l’organizzazione ha ideato la nuova Ultra 70, una versione evoluta e migliorata della 60 km che lo scorso anno ha visto partecipare 120 iscritti ed è stata vinta dall’atleta del Team Salomon Mathieu Blanchard e tra le donne da Marta Poretti del Team Tornado.

10 chilometri di gara in più e un percorso che si svilupperà, come per la Maratona, sui sentieri di La Thuile, come per esempio quello che da Col Chavanne porta al Colle di Bassa Serra.

Percorrendo i 70 km previsti dalla gara, i trailer affronteranno circa 4000 metri di dislivello positivo raggiungendo anche il Colle del Piccolo San Bernardo, al confine con la Francia, prima di affrontare l’ultima lunga discesa verso il traguardo.

Il programma della manifestazione

Le tre gare (Trail 25 km, Maratona e Ultra 70) programmate per sabato 22 luglio 2023, partiranno in zona Planibel, davanti alla scuola di sci nel paese di La Thuile, luogo nel quale è previsto anche l’arrivo.

Gli organizzatori hanno voluto concentrare le loro risorse nella giornata di sabato 22 luglio, ampliando l’offerta sul trail.

Mattia Jacquemod, membro del comitato organizzatore, in una nota ha dichiarato:

“Quest’anno abbiamo deciso di imprimere una significativa evoluzione al nostro evento convogliando le nostre energie su due nuove distanze per i “golosi” dei chilometri e rinunciando, nostro malgrado, al Vertical che normalmente si svolgeva la domenica. Il calendario delle gare del trail di sabato 22 luglio si arricchisce con due percorsi impegnativi che si vanno ad aggiungere alla 25 km”.

“Una scelta di cui siamo molto orgogliosi e che siamo certi porterà ancora più appassionati in questa splendida cornice alpina. La Maratona affascinerà i corridori con i suoi sentieri tecnici e sterrati di alta montagna, e con i suoi incredibili scenari sulle vette più alte delle Alpi. L’implementazione del nostro Ultra Trail è l’altra novità. Questa gara, che passa a 70 km e a 4000 metri di dislivello positivo, offrirà una sfida ancora più adrenalinica e avvincente” ha aggiunto Jacquemod.

_ Tutte le informazioni relative ai percorsi, alla modalità di iscrizione alle tre gare e al regolamento sono disponibili sul sito ufficiale.

_ Costi delle iscrizioni:

29,00 € per il Trail 25

44,00 € per la Maratona

69,00 € per l’Ultra 70

Memorial Edo Camardella

La Thuile Trail è Memorial Edo Camardella. Gli organizzatori dedicano questo evento al loro amico Edoardo Camardella, grande appassionato di montagna e membro dell’organizzazione del Trail, scomparso nel 2019 a causa di una valanga sul Monte Bianco.