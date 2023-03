Ciclovia dei Parchi: in Liguria si lavora per un tracciato di 600 km

Nuovo confronto tra Regione Liguria e Federparchi per sviluppare il percorso ciclabile che dovrebbe articolarsi attraverso parchi e aree protette, per un totale di 600 chilometri di tracciato tra La Spezia e Ventimiglia

Lunedì 6 marzo 2023 si è tenuto un nuovo tavolo di lavoro tra Regione Liguria e Federparchi per proseguire la discussione per la realizzazione di una Ciclovia dei parchi liguri.

Un percorso ciclabile che dovrebbe unire i due estremi della regione, Ventimiglia con La Spazia, attraverso buona parte dei parchi nazionali, regionali e delle aree protette della Regione.

Al centro del confronto le linee guida di governance, nuove iniziative come quelle in preparazione per la Giornata Europea dei Parchi del 24 maggio e lo studio del tracciato dell’itinerario cicloturistico dei parchi liguri.

Il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana ha dichiarato in una nota stampa:

“La ciclovia renderà i territori protagonisti di un crescente turismo green alla ricerca della natura, dei borghi storici, delle tradizioni e delle produzioni tipiche, sempre all’insegna del rispetto dell’ambiente e degli habitat, in linea con la campagna di marketing territoriale intitolata simbolicamente Liguria Preziosa”.

Un’iniziativa che rispecchia le linee guida europee sul Next Generation Ue per coniugare sostenibilità ambientale e crescita, anche in chiave occupazionale del turismo. “Si tratta di sviluppare circa 600 km, oltre a varianti, da Ventimiglia alla Spezia, passando per 123 comuni e tramite frequenti connessioni con l’Alta Via dei Monti Liguri. Priorità alla facilità di accesso, alla segnaletica, alle stazioni di ricarica delle e-bike e alle attività informative” ha concluso il vicepresidente ligure Piana

