Lombardia, ragazza di 16 anni morta per la caduta di un albero

Una ragazza di 16 anni, che stava partecipando ad un campo scout nelle montagne della Lombardia, ha perso la vita a causa del crollo di un albero sulla sua tenda. L'area è stata investita da un forte nubifragio fin dalle prime ore del mattino

Il fatto è accaduto in località Palù, a circa 1400 metri di altitudine, in Valtellina, dove gli scout avevano montato le tende per la notte.

L’area, dalle prime ore dell’alba, è stata investita da un violento ed improvviso nubifragio che ha provocato la caduta dell’albero.

L’allarme al numero unico di emergenza 112 è stato dato poco prima delle 5:00, sul posto sono intervenuti i soccorritori della Stazione di Edolo del Soccorso alpino, del Soccorso alpino Guardia di finanza, della Protezione civile di Corteno Golgi e dei Vigili del fuoco.

Gli altri ragazzi del gruppo, circa settanta, sono stati accompagnati in una struttura in paese.

Il tragico incidente è un’altra conseguenza della intensa ondata di maltempo che sta colpendo la Lombardia nelle ultime ore.