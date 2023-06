Madesimo Summer Trail e Madesimo Vertical: Un’estate di avventure trail nella magnifica Valchiavenna

La Valchiavenna si prepara ad accogliere gli appassionati di trail running e trekking con due imperdibili eventi: Madesimo Summer Trail il 18 giugno e Madesimo Vertical il 23 luglio. Queste gare offrono l'opportunità di vivere emozionanti sfide sportive immersi in un paesaggio maestoso

Madesimo, Valchiavenna – Gli amanti del trail running e delle camminate in montagna avranno un’estate indimenticabile nella splendida Valchiavenna, tra Lombardia e il cantone svizzero dei Grigioni.

Grazie all’organizzazione del Consorzio Turistico di Madesimo e alla SSD Andromeda Sport si terranno due eventi imperdibili: Madesimo Summer Trail il 18 giugno e Madesimo Vertical il 23 luglio.

Madesimo Summer Trail

Madesimo Summer Trail, in programma domenica 18 giugno, propone due distanze che metteranno alla prova la resistenza e l’agilità dei partecipanti.

La gara corta, di 9 km con un dislivello positivo di 450 metri, avrà inizio nel centro di Madesimo e si svilupperà sugli Andossi, con un suggestivo attraversamento dell’omonimo altopiano e la vista panoramica dalla Chiesetta di San Rocco a 1.930 metri di altitudine.

Il percorso di ritorno scenderà lungo il Giardino Alpino Valcava, regalando agli atleti uno spettacolare panorama.

La gara lunga, di 21 km con 890 metri di dislivello positivo, qualificante all’UTMB® World Series e con 1 punto ITRA (International Trail Running Association), inizierà seguendo i primi 5 km della gara corta e poi proseguirà attraverso il muraglione della diga del lago Montespluga, aperto eccezionalmente per l’occasione.

Lungo il percorso, i partecipanti costeggeranno il lago Andossi, toccando i 2.060 metri di altitudine, e si ricongiungeranno al traguardo finale sul tracciato della gara corta.

Madesimo Summer Trail 21 km è ora parte della nuova National League di ITRA, che terrà conto dei punti ITRA guadagnati dagli atleti in almeno tre eventi nello stesso Paese.

Alla fine della stagione, saranno annunciati i vincitori della prima edizione, creando un’opportunità di eccellenza per gli appassionati di trail running.

Madesimo Vertical

Il Madesimo Vertical – Lago D’Emet Memorial Silvio Gianera, che si terrà domenica 23 luglio, è un’emozionante sfida in salita per gli amanti delle montagne.

La corsa o la camminata inizieranno a Macolini, a 1692 metri di altitudine, percorrendo il sentiero N595.

I partecipanti affronteranno una salita di 3 km con un dislivello positivo di 500 metri, raggiungendo il Rifugio Bertacchi, situato a 2.196 metri presso il Lago Emet.

Questa gara offre l’opportunità di vivere un’esperienza unica, immergendosi nella natura rigogliosa e affrontando una sfida personale.

Francesca Cervieri, Direttore del Consorzio Turistico di Madesimo, sottolinea l’importanza di questi eventi per il territorio:

“Madesimo Summer Trail e Madesimo Vertical offrono agli sportivi e agli amanti della montagna la possibilità di allenarsi in un territorio suggestivo e impegnativo. La nostra destinazione si posiziona come un luogo ideale per praticare sport in montagna, grazie al suo paesaggio unico che conquista chiunque si avventuri tra queste montagne.”

In estate la Valchiavenna offre numerose possibilità agli amanti del trekking, del trail running e dell’outdoor.

Le sfide sportive, i panorami suggestivi e l’atmosfera autentica di questo territorio lo rendono una meta privilegiata per il turismo outdoor.

_ Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale del Madesimo Trail