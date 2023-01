L’alpinista Matteo Della Bordella, dei Ragni di Lecco, torna in Patagonia

L'alpinista, membro del gruppo Ragni di Lecco, torna per una nuova spedizione in Patagonia, dopo aver aperto una nuova via sul Cerro Torre. Matteo della Bordella conosce bene quelle montagne e quest'inverno salirà sul Fitz Roy

Ha scelto la Patagonia, Matteo Della Bordella, come meta per la sua stagione invernale. Un viaggio che rappresenta ormai una consuetudine per lo scalatore, membro dei Ragni di Lecco.

L’ultima stagione patagonica per Matteo è stata un successo, con l’apertura di una nuova via sul Cerro Torre: Brothers in arms, dedicata a tutti i compagni caduti sul campo.

La concretizzazione di un sogno coltivato per tre anni, immaginato e condiviso con Matteo Bernasconi e Matteo Pasquetto. Amici e compagni di cordata purtroppo scomparsi prima del tempo a causa di due incidenti avvenuti a pochi mesi di distanza nel corso di primavera ed estate 2020.

Della Bordella ha commentato così la decisione di tornare in Patagonia:

“Qui ci sono le montagne più belle al mondo. La Patagonia è il tempio dell’alpinismo, il mio appuntamento più importante dell’anno. Qui trovo stimoli sempre nuovi, e la voglia di mettermi alla prova con sfide impegnative e obiettivi sempre più importanti”.

Un ritorno dopo la conquista del Cerro Torre

Per l’alpinista dei Ragni di Lecco non è stato facile trovare la motivazione per tornare in Patagonia dopo l’esperienza sul Cerro Torre.

Dopo aver aperto una nuova via su una delle montagne più difficili del mondo potrebbe appagare molti, ma non Matteo che ha deciso di cimentarsi in un’esperienza nuova, con un compagno di cordata motivato ed entusiasta: Leonardo Gheza.

Il Cerro Torre in Patagonia – Foto Matteo Della Bordella Il Cerro Torre in Patagonia – Foto Matteo Della Bordella

I due si sono conosciuti proprio in Patagonia, grazie all’amicizia comune con Matteo Pasquetto, nell’anno dei primi tentativi lungo il Diedro degli Inglesi.

Insieme hanno ripetuto Groucho Marx, sulla est delle Grandes Jorasses, mentre Gheza, insieme a Federica Mingolla, ha effettuato la prima ripetizione di ‘Il giovane guerriero’, via aperta da Della Bordella con Luca Moroni e Matteo Pasquetto.

Classe 1991 Leonardo Gheza conserva un curriculum di primordine, con ripetizioni impegnative ed estreme sulle Alpi, oltre a una buona esperienza su montagne e pareti impegnative del mondo maturata durante gli ultimi anni.

Matteo conosce molto bene queste montagne, nel corso degli ultimi dieci anni ha scalato tre volte il Fitz Roy: nel 2014, con Luca Schiera e Silvan Schüpbach, per la via Californiana; con gli stessi compagni nel 2015, aprendo una nuova variante al Pilastro Goretta; l’ultima volta nel 2016, con David Bacci, realizzando la prima ripetizione della via dei Ragni sulla parete est.

La decisione di andare verso il Fitz Roy è anche una scelta legata alla sicurezza oggettiva della montagna. Lo ha spiegato lo stesso Matteo Della Bordella:

“Con le temperature alte che si stanno registrando nelle ultime stagioni una montagna come il Fitz Roy offre maggiori margini di sicurezza presentando meno pericoli oggettivi rispetto al Cerro Torre, con il suo fungo di ghiaccio”.

“L’assunzione di una certa percentuale di rischio fa parte dell’alpinismo: non possiamo portare questo valore a zero, e lo sappiamo bene. Quello che possiamo fare è limitare il più possibile la nostra esposizione ai pericoli oggettivi” ha concluso l’alpinista.