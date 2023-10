Il Monte Bianco misura 2,22 metri in meno rispetto al 2021: i dati sono stati raccolti da una missione francese

Mont Blanc mountaneers walking on snowy ridge. The mountain is the highest in the alps and the European Union.

Questo mutamento può riflettere le variazioni delle precipitazioni estive ed è già stato osservato in passato. Le misurazioni compiute da un gruppo di studiosi francesi sono iniziate del 2001 e servono a fornire agli scienziati dati sui cambiamenti degli ambienti alpini

Il Monte Bianco, la vetta più alta dell’Europa occidentale, è stato misurato nel settembre 2023 da un gruppo di studiosi francesi dell’Alta Savoia che hanno presentato il risultato nel corso di una conferenza stampa a Chamonix.

Le misurazioni hanno rilevato un’altezza di 4.805,59 metri, ovvero 2,22 metri in meno rispetto alla precedente misurazione del 2021.

Questa differenza potrebbe riflettere le variazioni delle precipitazioni estive ed è già stata osservata in passato, ha osservato Jean des Garets, presidente dell’ordine dei geometri dell’Alta Savoia, durante la conferenza stampa

“Il Monte Bianco potrebbe benissimo essere molto più alto tra due anni ” ha sottolineato Garets .

“Stiamo accumulando dati per le generazioni future, non siamo qui per interpretarli, lo lasciamo agli scienziati “, ha aggiunto il tecnico.

Impatto del cambiamento climatico

Armati di strumenti all’avanguardia e dotati per la prima volta di un drone, una ventina di persone divise in otto squadre hanno scalato a metà settembre la vetta della montagna per effettuare rilievi punto per punto per diversi giorni.

Questa è la dodicesima volta che viene condotta questa operazione che mira in particolare a misurare le variazioni della calotta di ghiaccio e a raccogliere dati scientifici sull’impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne alpine.

Questa iniziativa è stata lanciata nel 2001 e, come ha sottolineato Jean des Garets, “Dopo queste missioni di misurazione, abbiamo già imparato molto: sappiamo che la vetta è in perpetuo movimento sia in altitudine con variazioni di quasi cinque metri, sia in posizione “.