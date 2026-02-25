Nel 2025 oltre 3000 richieste di soccorso satellitare in montagna

Il report annuale Garmin inReach fotografa un netto aumento delle richieste di emergenza da aree remote. Infortuni la causa principale, cresce l'uso della tecnologia satellitare anche in ambito lavorativo e nautico.

Più di 3.000 richieste di soccorso attivate nel mondo nel corso del 2025 tramite la tecnologia satellitare inReach di Garmin: è il dato più significativo dell’annuale report pubblicato dall’azienda.

I numeri evidenziano un netto aumento delle segnalazioni Sos ricevute da Garmin Response, il centro internazionale per la gestione delle emergenze.

Un dato che, tradotto nel contesto italiano, conferma quanto la sicurezza resti una priorità assoluta per una comunità di appassionati di montagna e attività outdoor in costante crescita.

Escursionismo e backpacking le attività più a rischio

Dal report emerge che escursionismo e backpacking si confermano le attività con il maggior numero di richieste di soccorso, seguite dal motociclismo e dalla guida di mezzi in zone isolate.

Un dato significativo riguarda l’aumento degli incidenti durante le attività nautiche, in particolare la navigazione in barca a vela, con un evidente incremento di segnalazioni rispetto agli anni precedenti.

Richieste di Sos tramite satellite – Foto Getty Images

Gli infortuni restano ancora una volta la causa principale di attivazione dell’Sos, seguiti dagli incidenti stradali e dai disturbi fisici come il mal di montagna o le patologie cardiache.

La maggior parte delle richieste è stata effettuata direttamente dalle persone coinvolte, ma il report registra una crescita costante del numero di Sos inviati per soccorrere compagni di uscita o terze persone.

Cresce l’uso in ambito lavorativo

Un elemento di rilievo riguarda il mondo del lavoro: gli incidenti che hanno richiesto l’invio di un Sos durante attività lavorative si posizionano nelle prime dieci categorie del report.

Un segnale che indica come le aziende, sia pubbliche che private, stiano valutando e utilizzando la tecnologia satellitare per tutelare i propri dipendenti impegnati in zone prive di copertura cellulare.

Come funziona il centro Garmin Response

Grazie al pulsante Sos dedicato, integrato nei prodotti Garmin con tecnologia inReach, e alla copertura satellitare Iridium e Skylo, è possibile inoltrare una segnalazione di emergenza georeferenziata.

Una volta ricevuto il messaggio, lo staff di Garmin Response prende in carico la richiesta e avvia immediatamente la comunicazione con la persona che ha attivato l’Sos, per raccogliere il maggior numero di informazioni sulla situazione.

Il team contatta anche i contatti di emergenza indicati dall’utente, in modo che siano informati dell’accaduto, e si coordina con le autorità e le squadre di soccorso locali per organizzare un eventuale recupero.

Il continuo aggiornamento sullo stato dei soccorsi permette di conoscere l’orario di arrivo delle squadre di intervento: un’informazione descritta come fondamentale per chi si trova in uno stato di forte stress emotivo.

Un dato significativo: in oltre il 12% dei casi, grazie al supporto dello staff di Garmin Response, le persone sono state in grado di mettersi in salvo in autonomia seguendo consigli e istruzioni ricevuti via messaggio satellitare.

Quindici anni di tecnologia satellitare per l’outdoor

Negli ultimi quindici anni, la tecnologia inReach ha permesso a migliaia di persone di vivere e lavorare in ambiente outdoor con la sicurezza di poter comunicare con parenti, amici o soccorritori in ogni luogo e in ogni momento.

La funzione di messaggistica e condivisione dati satellitare si è estesa nel corso degli anni a diverse linee di prodotto.

Nel 2025 la gamma si è arricchita con il lancio dei dispositivi portatili inReach Mini 3 Plus e GpsMap H1i Plus, che consentono non solo di richiedere soccorso ma anche di condividere messaggi vocali e foto.

I dispositivi della gamma inReach

Per chi desidera svolgere attività con equipaggiamento ridotto al minimo sia in termini di spazio che di peso, inReach Mini 3 Plus offre dimensioni contenute, messaggi di testo e vocali, condivisione di foto (tramite l’app Garmin Messenger) e della posizione in tempo reale con LiveTrack.

Il dispositivo garantisce settimane di autonomia in un formato pensato per essere inserito nella tasca della giacca o nello zaino.

Per escursionisti più esperti o professionisti impegnati in attività lavorative in zone remote, il GpsMap H1i Plus offre robustezza e numerose funzioni di orientamento e navigazione, con mappe TopoActive precaricate.

Per gli appassionati di guida off-road, è possibile abbinare il navigatore Tread 2 – Overland Edition a un dispositivo inReach, oppure utilizzare la tecnologia satellitare integrata nel Tread XL – Overland Edition, per avventurarsi in aree prive di copertura cellulare restando sempre raggiungibili.