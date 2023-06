Oberalp apre a Milano: uno store dedicato ai marchi Salewa, Dynafit, Pomoca e LaMunt.

Il gruppo Oberalp inaugura il suo primo showroom a Milano. Lo spazio di oltre 900 metri quadrati, situato in zona Bicocca, ospita i marchi di proprietà come Salewa e Dynafit, oltre a brand internazionali come Under Armour. Un luogo dove immergersi nella filosofia di Oberalp e scoprire i prodotti di alta qualità dei suoi marchi

Oberalp, una delle aziende più importanti nella progettazione e produzione di articoli per gli sport di montagna, ha inaugurato oggi il suo primo showroom a Milano, che diventerà un punto di riferimento per gli appassionati di trekking, outdoor e montagna.

Lo spazio, situato in zona Bicocca e che si estende su oltre 900 metri quadrati, è stato progettato per offrire un’esperienza immersiva nei marchi sportivi di Oberalp.

Il nuovo showroom ospita una vasta selezione di marchi, tra cui Salewa, marchio italiano radicato nelle Dolomiti, e Dynafit, noto per i suoi prodotti tecnici per lo sci alpinismo.

Inoltre, il negozio presenta anche marchi sportivi partner come Under Armour, l’azienda americana pioniera nel mondo del performance apparel.

Christoph Engl, CEO di Oberalp, spiega l’importanza di questa apertura a Milano:

“La scelta di investire a Milano non è casuale. La città è diventata un centro d’innovazione e di ispirazione nel campo della moda, dello sport e dello stile di vita. Inoltre, Milano è circondata dalle montagne, che sono il cuore del nostro business. Questa apertura accelera la crescita in Italia e nei mercati esteri, consentendoci di raggiungere un pubblico sempre più ampio”.

Il nuovo spazio Oberalp a Milano è stato progettato con ambienti ibridi e fluidi, offrendo spazi espositivi dedicati a tutti i marchi del gruppo.

Oltre ai marchi di proprietà come Salewa, Dynafit, Wild Country, Evolv, LaMunt e Pomoca, il negozio presenta anche i marchi internazionali di cui Oberalp gestisce in esclusiva la distribuzione in Italia, tra cui Under Armour, Fischer, Barts, Falke, Burlington, Smith e 2117.

L’investimento di oltre mezzo milione di euro nella nuova sede sottolinea l’impegno di Oberalp per la sostenibilità.

Lo spazio Open336, che si classifica come Net-Zero-Carbon, è caratterizzato da un design sostenibile e offre un ambiente confortevole per i collaboratori.

Con questa apertura a Milano, Oberalp porta la sua Mountain Experience nella città, offrendo un luogo dove gli appassionati di sport e di montagna possono scoprire i prodotti innovativi dei marchi del gruppo.

L’azienda mira a promuovere lo stile di vita legato alla montagna e a coinvolgere i giovani che si sono avvicinati sempre più allo sport e alle attività outdoor.

L’apertura del nuovo showroom a Milano rappresenta un’opportunità unica per gli amanti del trekking, dell’outdoor e degli sport di montagna, offrendo un luogo dove trovare prodotti tecnici di alta qualità e immergersi nella cultura e nella filosofia di Oberalp.

L’apertura di questo spazio rappresenta un importante traguardo per Oberalp, consolidando ulteriormente la sua presenza nel settore sportivo e confermando la sua posizione di leader nella produzione di articoli per gli sport di montagna.

_ Per ulteriori informazioni e per visitare il nuovo showroom di Oberalp a Milano, si può consultare il sito ufficiale dell’azienda: