Obiettivo Terra 2023: 20 finalisti per il concorso fotografico sulle Aree Protette d’Italia

La 14a edizione del concorso fotografico nazionale "Obiettivo Terra" ha selezionato 20 finaliste tra 849 immagini candidate. Il 21 aprile a Roma si svolgerà la cerimonia di premiazione, durante la vigilia della Giornata Mondiale della Terra

La 14a edizione del concorso fotografico nazionale “Obiettivo Terra”, promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana, ha raccolto 849 immagini provenienti da tutta Italia.

Tra queste, sono state selezionate 20 finaliste che rappresentano la bellezza e la biodiversità delle Aree Protette d’Italia.

La cerimonia di premiazione si terrà a Roma il 21 aprile 2023, alla vigilia della 54a Giornata Mondiale della Terra.

Il concorso, che celebra l’ecoturismo esperienziale e il turismo responsabile, prevede diversi premi e menzioni, tra cui il Primo premio “Mother Earth Day”, del valore di 1.000 euro.

Il vincitore avrà anche l’onore di vedere la propria foto esposta in gigantografia a Roma e sulla copertina della pubblicazione dedicata al concorso.

Tra gli altri riconoscimenti, figurano 7 Menzioni, 4 Menzioni speciali istituite per il 2023, e il premio extra concorso per la menzione “Foliage”.

Inoltre, non manca il premio “Parco Inclusivo 2023”, in collaborazione con FIABA Onlus e Federparchi, che promuove l’accessibilità e la fruibilità delle aree protette per persone con disabilità e ridotta mobilità.

Le 20 finaliste sono state selezionate tra 849 foto, con oltre la metà (57%) presentate da fotoamatori tra i 35 e 64 anni e il 35% da under 35.

Le immagini rappresentano Parchi nazionali, Parchi regionali, Aree marine protette, Riserve statali e Riserve regionali.

La cerimonia di premiazione si terrà a Roma, in Villa Celimontana, il 21 aprile, alla vigilia della Giornata Mondiale della Terra.

Il concorso “Obiettivo Terra 2023” è promosso con la Main partnership di Cobat, la grande piattaforma italiana dell’economia circolare, e con la Digital partnership di Bluarancio.

_ Gli autori delle 20 foto finaliste a “Obiettivo Terra” 2023 e l’Area protetta ritratta :

Amenta Giuseppe : Parco dell’Etna (Sicilia)

: Parco dell’Etna (Sicilia) Andretta Stefano : Parco nazionale dello Stelvio – Nationalpark Stilfserjoch (Lombardia, Trentino-Alto Adige/Südtirol)

: Parco nazionale dello Stelvio – Nationalpark Stilfserjoch (Lombardia, Trentino-Alto Adige/Südtirol) Beatrici Maurizio : Parco naturale regionale del Beigua (Liguria)

: Parco naturale regionale del Beigua (Liguria) Bronzin Federico : Riserva naturale di Crava-Morozzo (Piemonte)

: Riserva naturale di Crava-Morozzo (Piemonte) Cimino Diana : Riserva naturale Lago Piccolo di Monticchio (Basilicata)

: Riserva naturale Lago Piccolo di Monticchio (Basilicata) Cipressi Federico : Parco naturale Tre Cime (Trentino-Alto Adige/Südtirol)

: Parco naturale Tre Cime (Trentino-Alto Adige/Südtirol) D’Arienzo Fabio : Riserva naturale statale Litorale Romano (Lazio)

: Riserva naturale statale Litorale Romano (Lazio) Flace Giuseppe : Parco nazionale del Pollino (Basilicata, Calabria)

: Parco nazionale del Pollino (Basilicata, Calabria) Ianniello Salvatore : Parco regionale dei Campi Flegrei (Campania)

: Parco regionale dei Campi Flegrei (Campania) Mangione Alessandro : Area marina protetta delle Secche di Tor Paterno (Lazio)

: Area marina protetta delle Secche di Tor Paterno (Lazio) Marveggio Chiara : Parco nazionale dello Stelvio – Nationalpark Stilfserjoch (Lombardia, Trentino-Alto Adige/Südtirol)

: Parco nazionale dello Stelvio – Nationalpark Stilfserjoch (Lombardia, Trentino-Alto Adige/Südtirol) Montaguti Stefano : Parco nazionale delle Cinque Terre (Liguria)

: Parco nazionale delle Cinque Terre (Liguria) Pepe Claudio : Parco naturale dei Laghi di Avigliana (Piemonte)

: Parco naturale dei Laghi di Avigliana (Piemonte) Quadri Ulisse Alfredo : Parco regionale Oglio Nord (Lombardia)

: Parco regionale Oglio Nord (Lombardia) Reale Pietro : Parco nazionale della Sila (Calabria)

: Parco nazionale della Sila (Calabria) Rigodanzo Luca : Parco naturale Adamello Brenta (Trentino-Alto Adige/Südtirol

: Parco naturale Adamello Brenta (Trentino-Alto Adige/Südtirol Savini Fabio : Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (Emilia-Romagna, Toscana)

: Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (Emilia-Romagna, Toscana) Serra Carlotta : Parco del Frignano (Emilia-Romagna)

: Parco del Frignano (Emilia-Romagna) Tulli Franco : Area marina protetta Isole Egadi (Sicilia)

: Area marina protetta Isole Egadi (Sicilia) Vassallo Pasquale: Area marina protetta Regno di Nettuno (Campania)

_ Saranno decretate dai partners di ciascuna menzione, le seguenti Menzioni:

Alberi e foreste (in collaborazione con Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri);

Animali (in collaborazione con Federparchi);

Area costiera (in collaborazione con Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera);

Fiumi e laghi (in collaborazione con Federazione Italiana Canoa e Kayak);

Paesaggio agricolo (in collaborazione con Fondazione Campagna Amica);

Patrimonio geologico e geodiversità (in collaborazione con Società Italiana di Geologia Ambientale);

Turismo sostenibile (in collaborazione con Touring Club Italiano).

_ Analogamente si procederà per le Menzioni speciali:

Borghi (Premio alla più bella foto di un borgo situato all’interno di un’Area Protetta italiana, in collaborazione con “I borghi più belli d’Italia”);

Obiettivo mare (Premio alla migliore foto subacquea scattata in un’area marina protetta italiana, in collaborazione con Marevivo);

Parchi da gustare (Premio alla più bella foto di un piatto tradizionale di un’Area Protetta italiana, in collaborazione con Euro-Toques Italia e Federazione Italiana Cuochi; ai finalisti sarà richiesta la ricetta);

Parchi dall’alto (Premio alla più bella foto di un’Area Protetta italiana scattata da un punto panoramico, dal cielo o anche con droni autorizzati, in collaborazione con Cobat).

Oltre alle Menzioni e alle Menzioni speciali, la Fondazione UniVerde e la Società Geografica Italiana hanno istituito per l’edizione 2023 un premio extra dedicato al “Foliage” col quale sarà conferito un premio di € 100 (euro cento) alla foto più rappresentativa della variazione autunnale del colore delle foglie degli alberi (candidata nel mese di novembre 2022).

È già stato decretato e sarà conferito il 21 aprile il Premio “Parco Inclusivo 2023”, in collaborazione con FIABA Onlus e Federparchi, all’Area Protetta italiana che si è maggiormente distinta attraverso iniziative concrete a favore dell’accessibilità e fruibilità per le persone con disabilità e a ridotta mobilità.