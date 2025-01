Al via l'edizione 2025 di "Obiettivo Terra", il concorso fotografico dedicato ai Parchi italiani. Scatta una foto, partecipa gratuitamente e celebra la bellezza delle Aree Protette. Primo premio: 1.000 euro e una gigantografia a Roma

Il concorso fotografico “Obiettivo Terra” 2025 è ufficialmente aperto. Promosso dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana, il contest celebra la bellezza e la biodiversità delle Aree Protette italiane e invita fotografi, appassionati e professionisti a immortalare i paesaggi straordinari del nostro Paese.

La cerimonia di premiazione si terrà il 22 aprile 2025 a Roma, in occasione della 56ª Giornata internazionale della Madre Terra.

Un concorso per valorizzare il patrimonio ambientale italiano

“Obiettivo Terra” mira a sensibilizzare sull’importanza della tutela del patrimonio naturale e culturale italiano, promuovendo al contempo modelli di turismo sostenibile ed economia circolare.

I partecipanti sono invitati a catturare l’essenza di parchi nazionali, regionali, interregionali, aree marine protette e riserve statali e regionali, includendo anche tradizioni enogastronomiche, borghi e peculiarità storico-culturali custodite da questi luoghi straordinari.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti o domiciliati in Italia, che abbiano compiuto 18 anni entro il 16 marzo 2025. Ogni partecipante potrà candidare una sola fotografia a colori, seguendo le specifiche tecniche del regolamento disponibile sul portale ufficiale.

I premi e le categorie speciali

Primo premio: Lo scatto vincitore riceverà 1.000 euro e sarà esposto in gigantografia in una piazza di Roma. Inoltre, il vincitore vedrà la propria foto in copertina della pubblicazione ufficiale “Obiettivo Terra 2025: l’Italia amata dagli italiani” e riceverà una targa commemorativa.

Menzioni e Menzioni Speciali: Sono previste 11 categorie tra cui:

Alberi e foreste (in collaborazione con il Comando Unà di Carabinieri Forestali).

(in collaborazione con il Comando Unà di Carabinieri Forestali). Animali (in collaborazione con Federparchi).

(in collaborazione con Federparchi). Area costiera (con la Guardia Costiera).

(con la Guardia Costiera). Fiumi e laghi (con la Federazione Italiana Canoa e Kayak).

(con la Federazione Italiana Canoa e Kayak). Paesaggio agricolo (con Fondazione Campagna Amica).

(con Fondazione Campagna Amica). Patrimonio geologico e geodiversità (con SIGEA).

(con SIGEA). Turismo sostenibile (con Touring Club Italiano).

Le menzioni speciali includono categorie come Borghi, Obiettivo mare (migliore foto subacquea), Parchi dall’alto (immagini da punti panoramici o droni autorizzati) e Stories (foto verticali).

Un focus sull’accessibilità

Il Premio “Parco Inclusivo” 2025, in collaborazione con Fiaba e Federparchi, andrà all’Area Protetta che si è distinta per progetti concreti a favore dell’accessibilità, come l’installazione di percorsi tattili, rampe di accesso o strumenti tecnologici per facilitare la fruizione da parte di persone con disabilità o ridotta mobilità.

Questo riconoscimento vuole mettere in evidenza l’impegno delle Aree Protette italiane nel rendere la natura un patrimonio inclusivo e fruibile da tutti.

Una storia di successo

Dal suo esordio, il concorso ha raccolto oltre 17.000 scatti, diventando il più grande archivio fotografico nazionale sulle Aree Protette d’Italia. Le selezioni di “Obiettivo Terra” sono state esposte in mostre di prestigio, come quelle alle Nazioni Unite a New York e presso la FAO a Roma.

Come partecipare

Il termine per l’invio delle fotografie è fissato al 16 marzo 2025. Per iscriversi e consultare il regolamento completo, visita il sito ufficiale: www.obiettivoterra.eu.

Con questo concorso, la Fondazione UniVerde e la Società Geografica Italiana rinnovano il loro impegno per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale italiano, offrendo a tutti l’opportunità di raccontare la bellezza delle nostre Aree Protette attraverso l’obiettivo della macchina fotografica.

