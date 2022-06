In Repubblica Ceca il ponte tibetano più lungo del mondo

Il nuovo ponte tibetano è stato costruito in Boemia orientale, in una delle aree naturalistiche più suggestive del paese. La nuova struttura sospesa, che si aggiudica il record mondiale, è lunga ben 721 metri ed è sospesa nel vuoto a 95 metri di altezza

Tra le splendide guglie naturali dei Monti delle Aquile e dei Monti Frassini, in un’area a forte vocazione turistica, fitta di boschi e suggestive pareti rocciose, è stato appena inaugurato il ponte tibetano più lungo del mondo: 721 metri di passerella metallica, sospesa a 95 metri d’altezza sulla Valle di Mlynicke.

Immagine area del ponte tibetano – Foto ufficio stampa Repubblica Ceca Immagine area del ponte tibetano – Foto ufficio stampa Repubblica Ceca

Con la sua lunghezza, lo Sky Bridge 721 strappa abbondantemente il record mondiale detenuto con i suoi 516 metri dal ponte di Arouca, in Portogallo, inaugurato lo scorso anno.

Ai piedi del Kralicky Sneznik (il Monte di Neve, così chiamato perché la coltre bianca lo ammanta per gran parte dell’anno) si trova anche il Dolni Morava Mountain Resort, un’oasi di sport, svago e divertimento nel verde, nota per diverse sue attrazioni, come lo Skywalk, la velocissima pista di bob, le montagne russe e il parco avventura sugli alberi.