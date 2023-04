C'è forse luogo migliore della verde Umbria per vivere l'esplosione della bella stagione? Con Umbria Primavera in Cammino è possibile farlo, camminando dalla Valnerina alle Terre Arnolfe e da Narni all'Amerino con guide d'eccezione: i più noti influencer italiani del trekking

Alla scoperta dell’Umbria in primavera con i più famosi influencer di viaggio

Si chiama Umbria Primavera in Cammino ed è un evento davvero unico: fino al 7 maggio sarà possibile fare trekking nel cuore verde d’Italia accompagnati da alcuni tra i più famosi influencer di viaggio italiani.

Questo festival del camminare si terrà nelle Terre dei Borghi Verdi, un territorio dell’Umbria meridionale delimitato da 21 comuni dove la primavera esplode ogni anno con tutti i suoi profumi e colori.

Cinque territori ricchi di boschi, cascate, itinerari e natura: un luogo magico per gli appassionati di trekking e outdoor.

L’evento è iniziato nel primo fine settimana di aprile, quando 300 appassionati hanno camminato alla scoperta del territorio del basso amerino accompagnati da Simona Scacheri di Fringe in Travel e Silvia Ceriegi di Trippando.

I prossimi 4 weekend, saranno dedicati ciascuno a un territorio diverso e avranno come guida famosi influencer che accompagneranno i visitatori a camminare tra queste valli verdi.

Le guide saranno:

Simona Scacheri di Fringe in Travel;

Federica Figliuolo di 2f-hiking;

Rossella e Stefano di Fatti di Viaggi;

Cammini d’Italia;

Marika Ciaccia di My Life in Trek.

Non mancheranno poi altri ospiti che arricchiranno le oltre venti escursioni: dal poeta e paesologo Franco Arminio, fino al biker Leonardo Corradini, passando per la storica dell’arte e instagrammer Benedetta Artefacile.

Tutti gli eventi sono gratuiti, me è necessario prenotarsi.

Il programma del Festival del Camminare

_ 15 e 16 aprile: l’Amerino, il Cammino di Germanico e dei Borghi Silenti:

INFLUENCER: Federica Figliuolo, con la partecipazione del poeta Franco Arminio.

Si andrà alla scoperta di Amelia e dei Comuni dell’Amerino alto: Alviano, Guardea e Montecchio.

Le escursioni saranno guidate dall’influencer camminatrice Federica Figliuolo, che conta oltre 50 mila follower su Instagram, e dal poeta Franco Arminio.

Sabato 15 aprile si percorrerà una “passeggiata in poesia” lungo il Cammino di Germanico.

Si tratta di un’escursione di circa 12 + 5 km con partenza dal Museo Civico di Amelia lungo le prime due tappe del neonato Cammino di Germanico.

Federica Figliuolo

Domenica 16 aprile sarà invece la volta del trekking Storia e Natura lungo i Sentieri Amerini e il Cammino dei Borghi Silenti, circa 10 km da Guardea a Montecchio su una delle tappe del Cammino dei Borghi Silenti.

Nel pomeriggio si visiterà l’Oasi naturalistica WWF del Lago di Alviano e poi si camminerà lungo il Sentiero dell’Unicorno.

Ci sarà anche spazio per una degustazione,”Amerino Tipico. Terra, Sapori, Comunità”: una selezione di 5 prodotti di eccellenza del territorio che vede coinvolti gli 11 Comuni dell’Amerino tra cui Amelia.

A fare gli onori di casa i tre produttori di Amelia.

_ Scopri tutti i dettagli delle escursioni

_ Dal 22 al 25 aprile: viaggio nelle Terre Arnolfe sul Cammino dei Protomartiri:

INFLUENCER: Raffaella e Stefano di Fatti di Viaggi e la storica dell’arte e influencer Benedetta Artefacile

Nel lungo ponte di primavera si visiteranno le Terre Arnolfe.

Sabato 22 aprile si camminerà per circa 13 km da Acquasparta a San Gemini attraverso l’Area Archeologica di Carsulae lungo il percorso del Linceo.

Domenica 23 sarà la volta del Cammino dei Protomartiri, un’escursione di 12 km da San Gemini fino a Cesi (Terni) lungo la quinta tappa del Cammino dei Protomartiri Francescani.

Raffaella e Stefano di Fatti di Viaggi

Lunedì 24 si farà del Trekking urbano tra le mura di Avigliano Umbro a cui seguiranno 10 km tra colline e campagna fino a Montecastrilli e la Fiera Agricollina.

Infine martedì 25 si chiuderà in bellezza con un itinerario ad anello di circa 8 km con partenza e ritorno presso il polo fieristico di Montecastrilli durante la Fiera Agricollina.

_ Scopri tutti i dettagli delle escursioni

_ Dal 29 aprile al 1 maggio: alla scoperta di Narni e del suo territorio

INFLUENCER: Cammini d’Italia e Free Wheels

Il secondo ponte di aprile e maggio sarà dedicato al territorio intorno a Narni.

Ad accompagnare i camminatori saranno gli influencer di Cammini d’Italia, la più grande community italiana sul trekking, che conta più di 260 mila follower tra Facebook e Instagram. Sarà presente anche Pietro Scidurlo e il suo progetto sull’accessibilità dei sentieri noto come Free Wheels.

Sabato 29 aprile si camminerà per circa 10 km dal castello di Montoro a Narni passando per Stifone, Le Gole del Nera, l’Abbazia di San Cassino.

All’arrivo si assisterà alla tradizionale Corsa all’Anello, con degustazione medievale.

Cammini d’Italia

Domenica 30 si andrà alla scoperta di alcuni luoghi della storia lungo un tratto dei Sentieri Umbro-Sabini.

La partenza sarà dall’Area Archeologica di Ocriculum, per poi immergersi nel medioevo nei borghi di Otricoli e Poggio fino all’arrivo a Calvi dell’Umbria per un totale di circa 16 km.

Lunedì 1 maggio si camminerà alla scoperta dei luoghi legati a San Francesco, tra i quali lo Speco di Narni e il Convento Francescano di Stroncone, per un totale di circa 20 km.

La presenza di Pietro Scidurlo di Free Wheels darà l’opportunità di affrontare uno dei temi più interessanti e più importanti del progetto Le Terre dei Borghi Verdi: quello dell’accessibilità.

Pietro Scidurlo

Con il fondatore di Free Wheels è stata studiata una variante di percorso, che in parte seguirà quello originale e in parte quello accessibile.

Si partirà insieme e, all’imbocco del sentiero per il bosco si potrà decidere se fare il sentiero tradizionale o proseguire con Pietro attraverso una strada che si riunirà al gruppo lungo le Gole del Nera.

A Narni, alle ore 16.30, dopo l’escursione sarà organizzata insieme a Paolo Piacentini di FederTrek una piccola conferenza per dare il via a un primo progetto di sensibilizzazione verso la crescita, in senso di accessibilità, del territorio.

_ Scopri tutti i dettagli delle escursioni

_ 6 – 7 maggio: camminando (e pedalando) lungo la Valnerina e il Cammino di San Valentino

INFLUENCER: Marika Ciaccia e Leonardo Corradini

L’ultimo weekend in programma si andrà alla scoperta dei quattro comuni della Valnerina ternana.

Ad accompagnare gli escursionisti saranno Marika Caccia di My Trek in Life e Leonardo Corradini di Life, due tra i maggiori influencer del trekking.

Marika Ciaccia

Sabato 6 maggio si camminerà da Arrone a Ferentillo. Si andrà alla scoperta di una delle tappe del Cammino di San Valentino, per un totale di 8 km.

Domenica 7 si percorreranno invece prima 6 km da Montefranco a Polino passando per il castello di San Mamiliano e poi gli 8 km dell’anello con partenza e arrivo a Polino.

_ Scopri tutti i dettagli delle escursioni

Informazioni utili

Tutte le escursioni in compagnia degli influencer del trekking sono gratuite.

La pagina ufficiale del festival è ricca di informazioni sulle modalità di partecipazione, gli itinerari e tutti gli eventi in calendario.

L’evento anticipa i prossimi appuntamenti del festival outdoor ne Le Terre dei Borghi Verdi.