Rapporto “Gli italiani, il turismo sostenibile e l’ecoturismo”: presentazione a Milano il 27 settembre

“Dal Grand Tour al brand Italia. Made in Italy, cucina italiana e ospitalità per un turismo sostenibile”. Convegno a Milano promosso da Fondazione UniVerde, Touring Club Italiano, Noto Sondaggi con la partecipazione di Un World Tourism Organization - UNWTO per celebrare la Giornata Mondiale del Turismo: mercoledì 27 settembre, ore 9.30, al Radisson Collection Hotel - Palazzo Touring Club Milano

Il turismo sostenibile è in crescita costante da diversi anni e permetta di creare valore per il brand Italia sul piano dei flussi turistici internazionali.

Un turismo simbolo del Belpaese e capace di riassumere il fascino del Grand Tour tricolore lungo meravigliosi itinerari alla ricerca dell’autenticità, per assaporare e comprendere, attraverso l’esperienza diretta, la storia, la cucina, la cultura e lo stile di vita dei territori.

Uno stile di viaggio che è anche strumento essenziale per la conservazione delle risorse e dei patrimoni naturali e culturali, per il rispetto della biodiversità e del benessere delle comunità.

Un turismo che favorisce anche la riscoperta di materie prime agroalimentari e prodotti biologici a km zero, con un approccio volto a promuovere le rinnovabili e a ridurre l’impatto dei rifiuti.

Per creare valore e qualità duraturi, è sempre più importante evidenziare anche l’aspetto della garanzia e della certificazione dell’offerta turistica, a 360°, per una promozione turistica d’eccellenza in tutto il mondo.

La fotografia del settore sarà al centro del convegno “Dal Grand Tour al brand Italia. Made in Italy, cucina italiana e ospitalità per un turismo sostenibile” che si terrà a Milano, mercoledì 27 settembre, dalle ore 9.30, presso il Radisson Collection Hotel – Palazzo Touring Club Milan (Corso Italia, 10).

L’evento, promosso per celebrare la Giornata Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (27 settembre), è organizzato da Fondazione UniVerde, Touring Club Italiano e Noto Sondaggi con la partecipazione di Un World Tourism Organization – UNWTO, con Report partner ITA0039 – 100% Italian Taste Certification by Asacert – Assessment & Certification e in qualità di Partners: CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa e Fedegroup.

Media partners: Askanews, Italpress, RTL 102.5, La Notizia, TeleAmbiente, La cucina italiana, Opera2030, GustoH24, TREKKING&Outdoor.

Il programma dell’evento

Dopo il saluto di benvenuto al Radisson Collection Hotel – Palazzo Touring Club Milan, il convegno sarà introdotto dal videomessaggio di Zurab Pololikashvili (Segretario Generale Un World Tourism Organization – UNWTO) a cui farà seguito il benvenuto istituzionale di Martina Riva (Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano).

A seguire, Elena dell’Agnese (Presidente Associazione dei Geografi Italiani – AGeI e Professore ordinario presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca) presenterà il 13° Rapporto “Gli italiani, il turismo sostenibile e l’ecoturismo” realizzato dalla Fondazione UniVerde e Noto Sondaggi in partnership con il Touring Club Italiano e il sostegno di ITA0039 – 100% Italian Taste Certification by Asacert – Assessment & Certification.

Seguiranno gli interventi introduttivi di Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde, Professore di turismo sostenibile ed ecoturismo presso le Università degli Studi di Milano-Bicocca, Roma-Tor Vergata, Napoli-Federico II) e Franco Iseppi (Presidente Touring Club Italiano).

Si proseguirà con la presentazione delle best practice del turismo made in Italy, con gli interventi di Luca Valentini (Direttore commerciale di MSC Crociere) e Giacomo Fasitta (Chief Sustainability Officer e Direttore tecnico di TH Resorts).

Si entrerà poi nel vivo del dibattito con gli interventi di:

Gian Marco Centinaio (Vicepresidente del Senato della Repubblica);

Valentino Valentini (Viceministero delle imprese e del made in Italy);

Alessandra Priante (Direttore Europa UN World Tourism Organization – UNWTO);

Stefano Scalera (Capo Dipartimento politiche competitive, qualità agroalimentare, pesca e ippica del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste);

Stefano Mantella (Responsabile Unità di Missione per il PNRR del Ministero del turismo);

Ivana Jelenic (Amministratore delegato e Presidente f.f. ENIT);

Maria Carmela Colaiacovo (Presidente Confindustria Alberghi);

Fabrizio Capaccioli (Managing Director Asacert – Assessment & Certification e Presidente Green Building Council Italia);

Maddalena Fossati Dondero (Direttore riviste “Condé Nast Traveller Italia” e “La cucina italiana”);

Enrico Derflingher (Presidente Euro-Toques International);

Laura Buscarini (Direttore CNA MILANO, Funzionario CNA agroalimentare e CNA turismo e commercio);

Roberto Imperatrice (CEO Fedegroup).

Modera il convegno: Tessa Gelisio (Conduttrice e autrice televisiva, blogger).

L’ingresso è libero fino al raggiungimento della capienza massima della sala, è consigliata la prenotazione RSVP: info@fondazioneuniverde.it