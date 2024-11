Sane abitudini per un gioco online migliore

Shot of stressed business woman working from home on laptop looking worried, tired and overwhelmed.

Giocare online è diventata un'abitudine di molti. È inutile dire che la tentazione di provare la fortuna è sempre presente, soprattutto sapendo che è possibile farlo in qualsiasi ora del giorno e della notte, direttamente da casa. È un dato di fatto che l'accesso al gioco negli ultimi anni è gradualmente diventato più facile.

Nel giro di pochi anni, si è passati dal recarsi fisicamente in una ricevitoria del lotto o in un bar per giocare una schedina, al poterlo fare direttamente dal proprio smartphone.

Tra le piattaforme più apprezzate, i casino non aams paypal si distinguono per la facilità di utilizzo e la sicurezza nelle transazioni, rendendo l’esperienza di gioco ancora più accessibile e comoda. Il biglietto per cambiare vita, per indovinare il colpo fortunato, è davvero di facile accesso.

Questo ha fatto sì che molti trovino un piacere nel giocare. Che sia il biglietto della lotteria, una partita al bingo o un tip su una slot machine, tutte attività che si possono fare online, velocemente e con pochi soldi.

Tuttavia, il rischio di oltrepassare il limite e perdere ciò che non ci si può permettere di perdere è sempre dietro l’angolo.

Per questo motivo, adottare comportamenti e abitudini di un certo tipo aiuta a godersi meglio il brivido del gioco senza pericolo, ma senza rinunciare alla possibilità di fare una vincita importante.

Fissa e rispetta un budget

Stabilire un budget è il primo passo per divertirsi al gioco senza accusare problemi.

Crearsi un budget può essere una quota delle proprie entrate mensili, una somma che non intacchi il resto e che sia facilmente sopportabile.

Mai pensare che si possano prendere somme destinate ad altro, specialmente a quelle che sono le normali spese mensili, come bollette, affitto, mutuo e altre rate. Utilizzare queste per giocare è letteralmente da folli.

Ognuno sa di quanto può disporre nel mese per attività ludiche, che possono essere di ogni tipo, dal cinema alle gite fuori porta, come anche qualcosa da giocare in scommesse o sui casino non AAMS. È tuttavia importante stabilire un budget mensile e rispettarlo.

Se questo finisce prima del mese, bisogna interrompere le giocate. Se invece si è stati fortunati, il budget del mese successivo può essere inferiore grazie alle eventuali vincite ottenute.

Non rincorrere le perdite

Tentare disperatamente di recuperare le perdite subite è uno dei grandi errori di chi cade in una situazione di patologia.

Pensare di poter giocare di più (poste più alte o con maggiore frequenza) per recuperare le perdite è un errore. Bisogna entrare nell’ottica che il gioco è un’attività rischiosa. Si può vincere, purtroppo raramente, ma ben più volte si potrebbe perdere.

Le sconfitte vanno prese con filosofia e le successive giocate non saranno più favorevoli perché si pensa di essere a “credito con la fortuna”.

Mettersi a rincorrere le perdite vuol dire aver già perso quel sottile piacere del rischio e si cerca solo una sorta di vendetta economica. Questo è uno dei modi peggiori per giocare.

Non esistono metodi fortunati

Il gioco per sua natura è azzardo e rischio. Per questo motivo, non esistono metodi infallibili, numeri fortunati o combinazioni sicure.

Al massimo possono esistere metodi che ottimizzano una vincita, come indovinare un numero pieno alla roulette avendo giocato anche sui cosiddetti cavalli del numero stesso, o indovinare un terno al lotto e incassare anche gli ambi formati dagli stessi tre numeri giocati.

Tuttavia, sono solo colpi di fortuna, non si possono prevedere e non si possono programmare.

È bene non farsi incantare dai cosiddetti venditori di olio di serpente; nessuno venderebbe un metodo sicuro per vincere al gioco d’azzardo. Non bisogna farsi prendere dall’avidità; i soldi facili non esistono nella vita e tanto meno al tavolo da gioco.

Non vergognarsi di chiedere aiuto

Ammettere che esista un problema e chiedere aiuto non deve essere visto come svilente, ma come un segno di intelligenza e di voler uscire da una situazione difficile. Non cullarsi nell’espressione “smetto quando voglio”.

Qualunque sia il vostro problema, pensare di poter smettere in ogni momento è pura utopia. A questo livello siete già a livello di dipendenza.

Nel caso della ludopatia, il danno si riflette anche sull’ambiente familiare e sui contatti sociali. Cadere in questo baratro vuol dire mettere a rischio i propri legami affettivi e la propria cerchia di amicizie. Nessuno vuole avere a che fare con chi sperpera i soldi al gioco.

Esistono strutture apposite a cui rivolgersi. Il personale impiegato sa bene quanto sia importante anche la riservatezza e ogni cosa non viene rivelata all’esterno. Chiedere un sostegno psicologico vuol dire tendere una mano al mondo là fuori, e possiamo essere sicuri che ci sarà qualcuno che afferrerà quella mano che chiede di essere salvata.