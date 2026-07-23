Sei giorni tra i parchi d’Abruzzo: aperte le iscrizioni CAI

Dal 22 al 27 settembre Sulmona ospita la 27ª Settimana Nazionale dell'Escursionismo. 43 uscite tra Gran Sasso, Maiella e Parco d'Abruzzo, con raduni nazionali e un programma culturale diffuso. C'è tempo fino al 6 settembre per prenotare

Per sei giorni l’Abruzzo diventa il cuore pulsante dell’escursionismo italiano.

Dal 22 al 27 settembre 2026 Sulmona sarà il campo base della 27ª Settimana Nazionale dell’Escursionismo del Club Alpino Italiano.

Questo appuntamento ogni anno raduna famiglie, escursionisti esperti, ciclo-escursionisti e semplici curiosi della montagna in un territorio diverso della Penisola, all’insegna della frequentazione lenta e consapevole delle terre alte.

Come iscriversi e quanto costa

Fino al 6 settembre 2026 sarà possibile iscriversi sulla piattaforma dedicata, dove è disponibile anche il programma completo e dettagliato.

La registrazione è gratuita, mentre per ogni attività prenotata è richiesto un contributo di 5 euro, gratuito per le attività organizzate da CAI Family.

Per i non Soci CAI è obbligatoria l’assicurazione infortuni e facoltativa, ma consigliata, quella per il soccorso alpino.

Tutte le informazioni sulle coperture garantite sono disponibili sul sito del Club Alpino Italiano.

Quarantatré uscite nel Cuore Verde d’Europa

Il programma si articola in 43 escursioni e cicloescursioni, distribuite su un territorio tra i più ricchi d’Italia dal punto di vista naturalistico:

il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga,

il Parco Nazionale della Maiella,

il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise,

il Parco Regionale Velino Sirente,

la Costa dei Trabocchi,

il Parco Nazionale del Matese.

Un “Cuore Verde d’Europa” che ospita specie rare come l’Orso Bruno Marsicano, il Lupo Appenninico e l’Aquila.

La Settimana dell’Escursionismo è pensata per andare incontro alle preferenze e alle passioni di tutti gli escursionisti: dai percorsi turistici, più adatti a chi cerca un primo approccio alla montagna, fino alle uscite per escursionisti esperti e alle vie attrezzate, senza dimenticare gli itinerari di cicloescursionismo di buona capacità e turistici.

Le uscite partiranno tutte alle 9:00, guidate da Accompagnatori Titolati e Qualificati del CAI.

In alcuni casi è previsto anche un servizio di navetta opzionale, che riporterà i partecipanti dal punto di partenza al punto di ritrovo di Sulmona a fine giornata.

I raduni nazionali: Seniores, Juniores e Family

Nel corso della settimana si svolgono anche i Raduni Nazionali di alcuni dei principali gruppi di lavoro del CAI. Il 23 settembre è la volta del 7° Raduno Nazionale CAI Seniores, con l’escursione al Monte Aquila da Campo Imperatore.

Il 26 settembre è invece la giornata dedicata sia al 4° Raduno Nazionale Juniores, con diverse uscite tra il Monte Meta e l’Anello di Campo Pericoli, sia al 3° Raduno Nazionale CAI Family, lungo l’Anello di Impianezza con tappa al Centro Visita del Lupo.

Mostre, musica e teatro a Sulmona

Oltre alle escursioni, la Settimana Nazionale dell’Escursionismo sarà arricchita da eventi culturali. Dal 22 al 27 settembre, presso l’Area Espositiva di Palazzo dell’Annunziata a Sulmona, sarà visitabile la mostra “Presenze Silenziose”, con disegni di Massimo Vettorazzi dedicati ai ritorni e ai nuovi arrivi dei grandi carnivori in territorio italiano.

Il 23 settembre, alle 21:00, l’Auditorium dell’Annunziata ospiterà “Suoni della Montagna”, con l’esecuzione delle Quattro Stagioni di Vivaldi.

Il 24 settembre, alle 20:30, il Teatro Maria Caniglia proporrà lo spettacolo teatrale “Paolo dei Lupi”, di e con Francesca Camilla D’Amico.

Il 25 settembre, alle 20:30, l’Abbazia di Santo Spirito al Morrone accoglierà il 4° Memorial Gabriele Bianchi, con le esibizioni di diversi cori.

Dove natura e storia si incontrano

Il territorio abruzzese si presta inoltre a percorsi che uniscono natura e storia: dai luoghi di Ovidio a Sulmona a quelli di Ignazio Silone a Pescina, dai siti archeologici di Amiternum e Alba Fucens, colonia romana di diritto latino sorta nel IV secolo a.C., fino agli eremi legati a Celestino V e a L’Aquila, Città della Cultura Italiana 2026.

L’edizione è organizzata dalla Commissione Centrale Escursionismo del CAI insieme al Gruppo Regionale Abruzzo e alla Sezione di Sulmona, con l’alto patrocinio della Regione Abruzzo.

Un appuntamento nato nel 1999

Nata nel 1999, la Settimana Nazionale dell’Escursionismo è il principale evento annuale del Club Alpino Italiano dedicato alla promozione della frequentazione consapevole e lenta dei territori montani: un appuntamento che unisce soci e appassionati di tutta Italia attorno ai valori dell’escursionismo responsabile, con l’obiettivo di valorizzare la montagna come luogo di incontro, cultura e crescita personale.

Ogni anno viene scelta una località diversa in Italia, coinvolgendo l’OTTO Escursionismo Centrale e Regionale nella programmazione.

Le ultime tre edizioni hanno toccato altrettanti angoli d’Italia, sempre con oltre 1.000 partecipanti: nel 2023 la Val Seriana e la Val di Scalve, in Lombardia, sui sentieri delle Orobie; nel 2024 Auronzo di Cadore, nelle Dolomiti Bellunesi; nel 2025 Celle di Bulgheria, nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.