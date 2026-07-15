Nata nel 2006 da un'idea semplice, la piattaforma outdoor festeggia due decenni di storia con una community globale che raccoglie oltre 75 milioni di percorsi condivisi, di cui più di 6,5 milioni in Italia

Wikiloc compie 20 anni e supera i 20 milioni di iscritti nel mondo

C’è chi ha condiviso il sentiero dietro casa, chi un giro in bici scoperto con gli amici, chi il percorso perfetto per una vista panoramica all’alba, per raggiungere un rifugio o attraversare un bosco in autunno.

Da vent’anni Wikiloc raccoglie esperienze come queste e le mette in connessione con chi ambisce a viverle.

Nel 2006, quando gli smartphone non facevano ancora parte della vita quotidiana e i dispositivi Gps iniziavano appena a diffondersi come strumenti accessibili, Wikiloc ha cominciato a prendere forma attorno a un’idea semplice: aiutare le persone a condividere i propri percorsi all’aria aperta, affinché altri potessero scoprirli e seguirli.

Foto Tommaso Cora – Wikiloc

Dopo l’annuncio del fondatore Jordi Ramot su un forum online, il giorno successivo erano già stati caricati oltre 200 percorsi in diversi Paesi e continenti.

Vent’anni dopo, nel 2026, la piattaforma festeggia un doppio traguardo: 20 anni di storia e una community globale di oltre 20 milioni di membri.

In due decenni Wikiloc è cresciuta fino a diventare una delle più grandi community outdoor al mondo, punto di riferimento per chi ama trascorrere il tempo libero all’aria aperta.

Un traguardo che racconta molto più della crescita di un’app: è il segno di un desiderio sempre più diffuso di stare a contatto con la natura, scoprire nuovi luoghi e condividere esperienze autentiche.

Se vuoi capire da dove partire, abbiamo raccolto una guida su come sfruttare al massimo l’app Wikiloc per fare trekking, utile per imparare a cercare, caricare e seguire gli itinerari.

Una mappa collettiva del mondo outdoor

Oggi la piattaforma raccoglie oltre 75 milioni di percorsi in tutto il mondo e più di 140 milioni di fotografie condivise, con oltre 6,5 milioni di percorsi disponibili in Italia, che rendono la community italiana una delle più attive in assoluto.

Dietro questi numeri ci sono milioni di tracce reali, create e condivise da chi ha voluto raccontare la propria esperienza outdoor.

Gli itinerari includono foto, punti di interesse e informazioni utili, che aiutano altre persone a vivere una giornata all’aria aperta con maggiore consapevolezza.

Sentieri di montagna, cammini, percorsi in bici, itinerari lungo la costa, strade sterrate, boschi, laghi, rifugi, piccoli borghi e luoghi nascosti: ogni traccia caricata su Wikiloc racconta una storia diversa e contribuisce a creare una grande mappa collettiva del mondo outdoor.

20 anni di esplorazioni condivise

Dietro ai 20 milioni di membri ci sono persone molto diverse tra loro, accomunate dalla stessa voglia di esplorare.

È questo che ha reso Wikiloc qualcosa di più di una piattaforma di navigazione, dando vita a una dimensione genuina in cui la conoscenza si tramanda da chi è già passato da quelle parti.

Oggi in Italia sono disponibili oltre 6 milioni di percorsi, distribuiti tra montagne, coste, laghi, colline, foreste, città e parchi naturali.

Dalle Dolomiti agli Appennini, dalle Cinque Terre alla Sicilia, la piattaforma racconta il lato più autentico della natura, con il Bel Paese a confermarsi uno dei territori più ricchi e attivi di esperienze outdoor.

Come emerge dai dati della piattaforma, le attività più praticate in Italia sono escursionismo, mountain bike e ciclismo su strada, insieme a corsa, passeggiata, e-bike, protagonista di una crescita significativa negli ultimi anni, e trail running.

Sempre più persone cercano modi semplici per stare nella natura, rallentare e vivere il tempo libero all’aria aperta.

Tecnologia che connette persone e territori

In questi vent’anni Wikiloc è cambiata molto, senza perdere la sua missione iniziale: usare la tecnologia per rendere l’esplorazione più semplice e affidabile, raccogliendo oggi percorsi dedicati a 80 diverse attività outdoor.

Da sito web pionieristico a piattaforma disponibile su smartphone, smartwatch e dispositivi GPS, Wikiloc ha continuato a rinnovarsi introducendo nuove funzionalità per pianificare e seguire i percorsi.

Nel tempo ha ricevuto premi e riconoscimenti da realtà come Apple, Google, Garmin e National Geographic, tra le altre, consolidando il proprio ruolo nel mondo outdoor digitale.

La piattaforma ha inoltre sviluppato integrazioni con dispositivi GPS di brand come Garmin, Apple, Suunto e COROS, oltre che con Wear OS di Google, così da rendere l’esperienza sempre più accessibile e connessa.

Molte di queste possibilità sono legate all’abbonamento: abbiamo approfondito quali sono e a cosa servono nella nostra guida alle funzionalità premium di Wikiloc.

In questo percorso di evoluzione rientra anche il recente lancio dell’app Wikiloc in ChatGPT, che consente di scoprire itinerari outdoor su misura in pochi secondi.

Grazie all’intelligenza artificiale, chiunque può descrivere il tipo di esperienza che desidera vivere e ricevere una selezione personalizzata tra gli oltre 75 milioni di percorsi disponibili.

Gli itinerari proposti non sono generati dall’IA, ma selezionati tra le tracce reali condivise dalla community, con mappe, punti di interesse, distanza, dislivello e informazioni utili per pianificare l’uscita con maggiore consapevolezza.

A completare il quadro, nel corso degli anni Wikiloc ha sostenuto concretamente la tutela degli spazi naturali attraverso donazioni a 100 organizzazioni no profit impegnate nella conservazione dell’ambiente in diversi Paesi.

Vent’anni dopo, la piattaforma continua a crescere mantenendo viva l’idea che ne ha guidato il cammino fin dall’inizio: credere in un futuro in cui tutte le persone trascorrano più tempo godendo della natura e preservandola.

Informazioni utili per scoprire la piattaforma

Wikiloc è partner di TREKKING&Outdoor: la nostra testata per raccontare al meglio territori e destinazioni, ha spesso integrato nei suoi articoli proprio le mappe di Wikiloc.

La redazione, in questi anni, ha dedicato numerosi articoli e approfondimenti a questa piattaforma, pensati per aiutare gli appassionati ad iniziare ad usare questo fantastico strumento.

Ecco alcuni dei più importanti da leggere per sfruttare tutte le potenzialità di Wikiloc:

_ Wikiloc, l’app per scoprire, seguire e condividere percorsi di trekking

_ Come usare l’app Wikiloc al massimo per fare trekking

_ Wikiloc: tutte le funzionalità premium per gli appassionati di trekking

_ Route Planner e Mappe 3D: le novità Wikiloc