Smart Walking: lavorare ogni giorno, camminare ogni giorno

Smart Walking è il progetto di Davide Fiz, un freelance che ha deciso di seguire (e promuovere) uno stile di vita che coniuga il lavoro da remoto con la sua più grande passione: il camminare.

La storia di Davide, uno smart worker di lunga data che al mattino cammina e al pomeriggio lavora da remoto.

Un anno, 20 cammini in 20 regioni italiane, senza prendersi ferie né anni sabbatici, continuando a seguire la propria routine lavorativa da remoto. È il riassunto dell’ultimo anno di Davide Fiz, un commerciale freelance che da 11 anni lavora in smart working.

Grande appassionato di trekking e viaggi lenti, dopo aver percorso oltre 500 km a piedi tra Europa, Africa, Asia e America del Sud, Davide all’inizio del 2022 ha scelto di dare vita a un progetto che rispecchia la sua filosofia di vita: continuare a svolgere il suo lavoro prendendosi però più tempo per camminare.

“Camminare mentre la vita corre non è come fare trekking nel fine settimana: è una cosa che pulisce, come il cullare di una mamma pulisce il bimbo che piange” afferma Davide.

Foto credits: Smart Walking

Un giorno di ottobre, un’amica gli propone di fare un cammino in Umbria, ma Davide deve lavorare e non può prendere una settimana di ferie. “ “Dai, vengo. Non so come, ci penserò in corsa, potrei fare smart working lungo il cammino, in fondo è una settimana.” – le risponde Davide.

“Camminavo al mattino e lavoravo al pomeriggio dall’ostello, dai tavolini della piazza, dal prato dove ci eravamo fermati. Con i piedi felici e il cuore dondolante, mi accorgevo che potevo farcela: era possibile. E allora perché limitarlo a un episodio isolato?”

È così che nasce il suo progetto -di vita- Smart Walking. Da marzo a ottobre 2022, il freelance si mette a percorrere 20 cammini in 20 regioni italiane, camminando di mattina e lavorando da remoto al pomeriggio.

Alla fine del suo percorso sono 2.500 i km macinati, da nord a sud. Un’esperienza che gli consente di scoprire l’Italia dei sentieri “minori”, viaggiando con calma e incontrando le persone che quei luoghi li vivono quotidianamente.

Foto credits: Smart Walking

Armato di zainone e portatile, Davide vuole di ripetere anche nel 2023 un percorso di cammino/lavoro per l’Italia. A marzo ripartirà dalla Puglia con la seconda edizione del suo Smart Walking tour.

Nel risalire lentamente lo stivale, passerà per la rotta dei due mari tra Polignano e Taranto, sul Kalabria coast to coast, sul Cammino di San Nilo tra Sapri e Palinuro, sulla Francigena del Sud, sulla Via della Lana e della Seta da Bologna a Prato, sul Cammino di Oropa.

”Racconterò dei posti, degli incontri, di cosa dicono i paesi che attraverso, quale sapore ha l’Italia, di come stanno i miei piedi e se mi vogliono ancora bene, delle strategie che metterò in pratica per far convivere – in equilibrio- la mia passione e il mio lavoro”.

Foto credits: Smart Walking

È semplice e diretto il messaggio di Davide: coniugare passioni e lavoro è possibile, e questo senza dover necessariamente rinunciare a parti di sé. L’importante è trovare un modo per integrare nella quotidianità un equilibrio tra responsabilità e piacere.

Quello di Smart Walking è un progetto che mira a sottolineare l’importanza di riappropriarsi di un tempo di qualità, emancipandosi dal dualismo “solo passione/solo lavoro”.

Per Davide, l’alternativa esiste. E chissà che magari non possa esistere per altri smart workers, freelance e non, che hanno un simile stile di vita?

_ Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram